Rozbalujeme nový Samsung Galaxy A34 v limetkovém odstínu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na redakční test nám dorazila další letošní novinka od Samsungu, Galaxy A34. Ten bude mít za úkol hrát roli poctivého zástupce střední třídy a pro tyto účely se bude snažit být i patřičně vybaven. Než se podíváme na samotný telefon, tradičně si jej rozbalíme.

Co se ukrývá v balení Samsungu Galaxy A34 5G? – unboxing

Prodejní krabička je dle poslední doby nezvykle tenká a jihokorejský výrobce se snaží o čistě ekologické řešení. To by bylo samozřejmě zcela chvályhodné, nicméně zabalit telefon do plastového přepravního obalu dojem poněkud kazí. Situace tak nedospěla do stavu recyklovaného papíru, do kterého jsou zahaleny modely řady Galaxy S. Kromě samotného telefonu se v krabičce nachází nezbytné návody, klíče pro otevření šuplíčku na SIM karty a USB kabel zakončený na obou stranách USB-C. Nabíječka absentuje, což znamená, že ji buď musíte mít doma, nebo si ji dokoupit. Doplňme, že maximem je nabíječka s výkonem 25 W.

Na testování nám dorazila varianta Awesome Lime, tedy limetkově zelená, která telefonu sluší. Mezigeneračně došlo poměrně k výraznému nárůstu rozměrů. Nejvýraznější jsou 4 milimetry na šířku navíc, kdy telefon působí poněkud baculatým dojmem a v ruce se drží výrazně hůře než loňský Galaxy A33 5G. Zadní strana je nadále plastová, avšak například oproti Galaxy A54 matná. Zásadnějším problémem je, že se záda telefonu prohýbají směrem dovnitř. To nepůsobí u telefonu za bezmála 10 tisíc korun vůbec dobře.

Za většími rozměry telefonu stojí displej, který Samsung zřejmě z nějakého důvodu musel zvětšit na 6,6" (ze 6,4" u předchůdce). Naštěstí jde o nadále kvalitní Super AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a vysokým jasem. Nově se už můžete spolehnout i na Always-On, který u minulé generace ještě chyběl. Kolem displeje jsou spíše větší rámečky, než které bychom u telefonu této cenové relace rádi viděli. Totéž platí o nepříliš vzhledném výřezu.

O výkon telefonu se stará procesor Dimensity 1080 od MediaTeku a 8GB RAM. V prvních dnech telefon funguje zcela ukázkově, nedochází k žádnému zadrhávání či snad sekání. Vítaná je rovněž i 256GB interní paměť, ačkoliv základ na trhu představuje varianta se 128 GB úložiště.

Telefon v redakci nadále testujeme. Pokud vás cokoliv zajímá, ptejte se v diskuzi přímo pod tímto článkem.