Sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro vás dostanou extrémní odolností i dlouhou výdrží

Fotografie: Samsung

Jedním z nejpopulárnějších produktů kategorie wearables jsou bezdrátová sluchátka, s nimiž má Samsung bohaté zkušenosti. S řadou Galaxy S10 jihokorejský výrobce odhalil Galaxy Buds, na která v loňském roce navázal vylepšenými Galaxy Buds+, a také představil designové „fazolky“ Galaxy Buds Live. Spolu s nejnovější řadou Galaxy S21 nyní představil sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro.

Novinka přitom nabízí nejen upravený design, ale také značná vylepšení v oblasti kvality poslechu. O tu se stará primárně 11mm woofer (zodpovědný za basy) doplněný o 6,5mm tweeter (obstarávající výšky). Výrobce slibuje bohatý zvuk s hutnými basy, vyváženými středy a čistými výškami, neméně zajímavá je však samotná technologie potlačení hluku.

Samsung u Galaxy Buds Pro kombinuje technologii ANC (aktivní potlačení hluku) s ambientním režimem, takže sluchátka zvládají automaticky aktivovat odhlučnění od okolí nebo naopak propustnost okolních zvuků. Výrobce přitom odvážně slibuje odstranění až 99 % okolních ruchů. Nechybí možnost nastavení intenzity ANC v přidružené aplikaci dostupné pro iOS i Android, ANC je však také možné manuálně regulovat ve čtyřech stupních intenzity. Odstranění okolního ruchu zajišťuje kromě softwaru trojice mikrofonů a dedikovaná jednotka pro snímání hlasu.

Velkou výhodou sluchátek je historický nejvyšší úroveň zvýšené odolnosti certifikace IPX7. Problém tak nebudete mít, ať už si s sebou sluchátka vezmete do posilovny nebo s nimi zmoknete v hustém dešti. Dle výrobce by sluchátka dokonce měla bez úhony přežít i ponoření po dobu 30 minut v hloubce jednoho metru. Během venkovního používání jistě potěší také přítomnost technologie pro redukci burácení větru. To by měli zákazníci ocenit zejména při vyřizování telefonních hovorů.

Novinkou je také tvar pouzdra, který již nadále neodpovídá řadě Galaxy Buds, ale spíše Galaxy Buds Live. Také sluchátka mají mírně odlišný tvar, stále však disponují silikonovými nástavci, které lépe utěsní zvukovod a v uchu také lépe drží při sportovních aktivitách.

Na závěr dodejme informace o baterii, výdrži a rozměrech. Na jedno nabití mají sluchátka zajistit až 8 hodin poslechu. Dalších 20 hodin pak zvládnou v kombinaci s nabíjecím a ochranným pouzdrem. Uvnitř sluchátek je baterie o kapacitě 60 mAh, v pouzdru pak o kapacitě 472 mAh. Rozměry samotných sluchátek činí 19,5 × 20,5 × 20,8 mm a hmotnost 6,3 gramu. V případě pouzdra se jedná o 50 × 50,2 × 27,8 mm a hmotnost 45 gramů.

Sluchátka u nás budou dostupná ve fialové, stříbrné a černé variantě za doporučenou cenu 5 999 Kč. Samsung Galaxy Buds Pro budou k dostání také v předprodeji u významných prodejců, jako je CZC.cz, Alza.cz, Mobil Pohotovost a dalších.