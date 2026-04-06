Samsung Galaxy S21 FE získává novou aktualizaci. One UI 8.5 to ale není

Samsung Galaxy S21 FE byl světu představen v lednu 2022, od čehož uplynuly již více než čtyři roky. Jihokorejský výrobce přislíbil 4 velké aktualizace a jelikož model Galaxy S21 FE startoval s Androidem 12, došlo k naplnění slibu. V současné době je totiž v telefonu současný Android 16 s nadstavbou One UI 8.0. Dlouho se však spekulovalo, že by telefon mohl dostat ještě One UI 8.5, neboť i tato verze nadstavby je založena na Androidu 16.
S přibývajícími měsíci roku 2026 to však vypadá, že se tak vůbec nestane. Jak informuje server Sammobile, Galaxy S21 FE v těchto dnech získává aktualizaci, která však One UI 8.5 nepřináší, jen „jen“ o květnové bezpečnostní záplaty. V tomto ohledu totiž podpora ze strany výrobce nadále trvá, a to zřejmě až do ledna 2027. V daný moment by Samsung splnil svůj další slib, který hlásá 5letou podporu po stránce bezpečnostních aktualizací. Současná aktualizace tak uživatelům dodává nejnovější květnové bezpečnostní záplaty.
Uživatelé by se pomalu měli začít připravovat na scénář, kdy Samsung Galaxy S21 FE už žádnou velkou aktualizaci nakonec nedostane. V tuto chvíli je model zařazen do čtvrtletního cyklu bezpečnostních aktualizací, což znamená, že do konce podpory by mohl obdržet ještě zhruba tři menší aktualizace. Současní majitelé tak mají ještě dostatek času popřemýšlet nad nástupcem.
Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB
|Rozměry
|155,7 × 74,5 × 7,9 mm, 177 g
|Displej
|AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 888, 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh, doba nabíjení: 1:17 hodin
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