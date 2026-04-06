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Samsung Galaxy S21 FE získává novou aktualizaci. One UI 8.5 to ale není

Michal Pavlíček
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Samsung Galaxy S21 FE získává novou aktualizaci. One UI 8.5 to ale není
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Aktualizace přináší především květnové bezpečnostní záplaty
  • Jakákoliv podpora by telefonu měla skončit v lednu

Samsung Galaxy S21 FE byl světu představen v lednu 2022, od čehož uplynuly již více než čtyři roky. Jihokorejský výrobce přislíbil 4 velké aktualizace a jelikož model Galaxy S21 FE startoval s Androidem 12, došlo k naplnění slibu. V současné době je totiž v telefonu současný Android 16 s nadstavbou One UI 8.0. Dlouho se však spekulovalo, že by telefon mohl dostat ještě One UI 8.5, neboť i tato verze nadstavby je založena na Androidu 16.

Samsung Galaxy S21 FESamsung Galaxy S21 FESamsung Galaxy S21 FESamsung Galaxy S21 FESamsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S21 FE
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy S21 FE

S přibývajícími měsíci roku 2026 to však vypadá, že se tak vůbec nestane. Jak informuje server Sammobile, Galaxy S21 FE v těchto dnech získává aktualizaci, která však One UI 8.5 nepřináší, jen „jen“ o květnové bezpečnostní záplaty. V tomto ohledu totiž podpora ze strany výrobce nadále trvá, a to zřejmě až do ledna 2027. V daný moment by Samsung splnil svůj další slib, který hlásá 5letou podporu po stránce bezpečnostních aktualizací. Současná aktualizace tak uživatelům dodává nejnovější květnové bezpečnostní záplaty.

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Uživatelé by se pomalu měli začít připravovat na scénář, kdy Samsung Galaxy S21 FE už žádnou velkou aktualizaci nakonec nedostane. V tuto chvíli je model zařazen do čtvrtletního cyklu bezpečnostních aktualizací, což znamená, že do konce podpory by mohl obdržet ještě zhruba tři menší aktualizace. Současní majitelé tak mají ještě dostatek času popřemýšlet nad nástupcem.

Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB

Rozměry155,7 × 74,5 × 7,9 mm, 177 g
DisplejAMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 888, 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor4 500 mAh, doba nabíjení: 1:17 hodin
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Diskuze ke článku
Patrik Čech
Patrik Čech
S21 FE i S22 nejspíš OneUI 8.5 ani nedostanou.
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