Samsung Galaxy M53 přestřelil cenou, podobně i Oppo

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Z dnešní řady novinek mám vážně radost. Vše to totiž bude o nově představených telefonech. Tak se pojďme podívat, co pro nás má Samsung, Oppo, Realme nebo Vivo. Vítejte u mNews.

mNews #170 – Samsung Galaxy M53 přestřelil cenou

Podcast v audio formě

Galaxy M53 nepotěší cenou

U některých věcí Samsung dovede potěšit, jindy nás zase jeho politika překvapuje. Novinka Galaxy M53 se podívá i na český trh, což je samozřejmě dobře. Větší výběr, širší možnosti, preference a tak dále. Znáte to! Telefon má velký 6,7" displej typu Super AMOLED a dokonce 120Hz obnovovací frekvenci. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a čipset je od MediaTeku. Fotoaparát má sice vysoké rozlišení 108 Mpx, ale zapomnělo se na stabilizaci. Rovněž nečekejte zvýšenou odolnost. Nedávno představený Galaxy A53 tak nabídne lepší výbavu. Ale cena? Model M53 se u nás na konci dubna začne prodávat za 13 tisíc korun. Je tedy ještě dražší než A53, Samsung se tak evidentně rozhodl střelit svůj vlastní nový mobil přímo do nohy.

Oppo Reno7 Lite představeno

Právě včera nám Oppo představilo svou novinku pro český trh. Reno7 Lite se začne prodávat již zítra a na první pohled vás zaujme povedeným designem nebo svíticími kroužky okolo fotoaparátů. A to je tak všechno. Má sice hezký displej, ale za cenu přesahující 9 tisíc bychom čekali více než 60 Hz. To samé se dá říci o fotoaparátu. Oppo slibuje důraz na povedené portrétní fotografie a pokročilý bokeh, ale z trojice snímačů má jen hlavní 64 megapixelů a zbylé dva jsou s rozlišením 2 megapixely vyloženě do počtu. O to smutnější je, že je i druhá čočka zdánlivě obří. Na druhou stranu Snapdragon 695 vyloženě nezklame a 256GB úložiště také není špatné. Pokud vás telefon zajímá, určitě koukněte na naše dojmy. Ale 9,5 tisíc korun prostě není málo.

Realme C35 míří do Česka

Přesně o polovinu levnější je novinka Realme C35. Za 4,5 tisíce korun získáte velký 6,6" IPS displej, čipset Unisoc a 4 GB RAM. Hlavním lákadlem má být však fotoaparát, který má 50 megapixelů. To samozřejmě samo o sobě nic neznamená, ale já jsem hodně zvědavý, co dovede Realme u foťáku z takto levného modelu vymáčknout. Baterie s kapacitou 5 tisíc mAh je pak také více než dostatečná. Na výběr budete mít dokonce mezi 64 a 128GB úložištěm.

Vivo X Note je obří

A to největší na závěr! Již minule jsme hovořili o prvním skládacím telefonu značky Vivo, vedle něj se však dostalo i na skutečnou vlajkovou loď běžného formátu. Vivo X Note je se svým 7" AMOLED displejem obří. Samozřejmě má QuadHD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Displej je od Samsungu a nabídne svítivost až 1 500 nitů. Telefonu nechybí certifikace odolnosti IP68 nebo ultrazvuková čtečka otisků od Qualcommu a špičkový čipset Snapdragon 8 Gen 1. Hlavní fotoaparát také dodal Samsung, jedná se o snímač GN5 s 50 megapixely a optickou stabilizací. Nechybí ultraširokoúhlý objektiv a rovnou dva zoomovací. Takto obří telefon potřebuje velkou baterii. Ta má kapacitu 5 000 mAh a nabijete ji až 80 W drátově nebo 50 W bezdrátově. A cena? V přepočtu zhruba 30 tisíc korun. Jenže zatím pouze v Číně. A upřímně bych to s dostupností v Evropě neviděl nijak horce.

Ale schválně mi dejte vědět do komentářů, zda byste nějaké takové obří čínské pádlo s nadupanou výbavou brali i u nás.