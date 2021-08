Samsung Galaxy Buds2: nástupce legendy s ANC, vylepšeným zvukem a luxusní výdrží

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung Galaxy Buds jsou ve světě bezdrátových sluchátek pojem, se kterým jste se již jistě setkali. První generace nabídla solidní výdrž, povedený vzhled i podporu bezdrátového nabíjení pomocí standardu Qi. Druhá generace Galaxy Buds+ v tomto trendu pokračovala. Za dostupnou cenu uživatelům zprostředkovala ještě kvalitnější poslech, delší výdrž a navíc neztratila nic ze své kompaktnosti. Nyní Samsung odhalil přímého nástupce – Galaxy Buds2. V čem se novinka liší a na jaké vychytávky se nás pokusí nalákat?

Samsung Galaxy Buds2 mají luxusní výdrž a ANC

Zvenčí bílá, uvnitř barevná

Pouzdro sluchátek Samsung Galaxy Buds2 na první pohled připomíná spíše Galaxy Buds Live než původní Galaxy Buds+. Rozdílu si však okamžitě všimnete po otevření pouzdra, kde jednak najdete špunty, nikoliv pecky jako v případě Galaxy Buds Live, ale také barevně odlišený vnitřní prostor. Galaxy Buds2 budou nabízena ve čtyřech barevných variantách. Zatímco navenek budou vždy bílá, uvnitř si můžete vybrat mezi olivovou, grafitovou (černou), bílou či fialovou. A důvod, proč je pouzdro navenek pouze v bílém provedení? Podle Samsungu najdete bílou krabičku při hledání v tašce či kabelce snáz a rychleji.

Na krabičce můžete počítat s moderním USB-C, ale také na první pohled skrytou podporou bezdrátového nabíjení pouzdra s baterií o kapacitě 472 mAh. V samotných sluchátkách, která mají pozměněný tvar, jenž má napomoci ještě komfortnějšímu poslechu, se pak ukrývají 61mAh baterie.

Poradí vám s nástavci

Že přímo v balení sluchátek naleznete několik velikostí silikonových nástavců do uší není nic nezvyklého, co už však úplným standardem není, je rádce, který vám pomůže vybrat vhodnou velikost. Při prvotním spárování a nasazení sluchátek můžete pomocí aplikace od Samsungu spustit sekvenci různých zvuků, které se začnou přehrávat a podle toho, jak dobře je (ne)slyšíte, vám aplikace pomůže s výběrem vhodné velikosti. Vhodně zvolená velikost je přitom důležitá nejen proto, aby sluchátka dobře držela v uších, ale rovněž pro co nejlepší kvalitu poslechu.

V tomto ohledu Samsung inovoval také na poli měničů. Nově zde není jen základní woofer starající se zejména o basovou složku, ale rovněž tweeter, který má zajistit lépe podané vyšší frekvence. Zkušenosti v oblasti kvality zvuku sluchátek vám zprostředkujeme až v podrobné recenzi, dá se však předpokládat, že budou mít podobně vyvážený přednes, jako tomu bylo u předchůdců.

3 mikrofony a ANC

Sluchátka jsou vybavena trojicí mikrofonů (jeden vnitřní + dva vnější), které mají zajistit s pomocí integrované hlasové jednotky VPU (Voice Processing Unit) co nejvyšší kvalitu při poslechu/telefonních hovorech. Oproti předchozí generaci je velkou novinkou rovněž ANC, které se zapíná manuálně. Na rozdíl od podstatně dražších a lépe vybavených Galaxy Buds Pro sluchátka neumí automaticky de/aktivovat ANC dle potřeby, což ale vzhledem k nižší ceně nelze považovat za mínus.

Sluchátka půjdou do prodeje 27. srpna 2021 za doporučenou cenu 3 799 Kč (149 eur) a kromě výše uvedeného se mohou zájemci těšit na podporu nejnovějšího Bluetooth 5.2, možnost sluchátka snadno spárovat s Windows nebo dlouhou výdrž, která má činit až 7,5 hodin poslechu bez aktivovaného ANC.

Sluchátka Samsung Galaxy Buds2 můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Alza.cz, MP.cz, CZC.cz a dalších obchodech.