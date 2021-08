Podívejte se na unboxing a první dojmy ze sluchátek Samsung Galaxy Buds 2

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

YouTube kanál „THE MOBILE CENTRAL“ s předstihem zveřejnil unboxing chystaných sluchátek Samsung Galaxy Buds 2. Ve videu se můžete podívat nejen na to, co se nachází v balení, ale také zjistit, jak sluchátka sedí v uších testujícího. Za vidění stojí také nový (méně intuitivní) způsob párování sluchátek s telefonem.

Ve videu jsou rovněž zmíněny specifikace, mezi nimiž vystupuje zvýšená odolnost IPX7, 472mAh baterie v ochranném/nabíjecím pouzdru nebo celková výdrž 28 hodin s vypnutým ANC. Kromě možnosti drátového nabíjení skrze USB-C nechybí podpora standardu Qi. Sluchátka mají být nabízena v černé, zelené, fialové a bílé variantě zhruba za 4,5 tisíce korun.