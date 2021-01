Samsung Galaxy Buds Pro naživo: superodolná sluchátka s vytříbeným zvukem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Novou řadu Galaxy S21 letos doprovodil nejen chytrý přívěsek Galaxy SmartTag, ale také nová generace známých sluchátek Galaxy Buds. Níže vám přinášíme první dojmy z Galaxy Buds Pro, která chtějí zabodovat vysokou odolností, dlouhou výdrží i novým designem.

Pouzdro vypůjčené od „fazolek“

Sluchátka Galaxy Buds Pro dorazila v černém provedení, které díky matné povrchové úpravě skvěle ladí s novým Galaxy S21 Ultra. Hned na první pohled je patrné, že ochranné a nabíjecí pouzdro si Buds Pro vypůjčila od „fazolek“ Buds Live. Pouzdro i s vloženými sluchátky je příjemně lehké a kompaktní, takže se pohodlně nosí i v přední kapse od kalhot. Na vnější straně pouzdra se pak nachází jediná dioda informující o stavu nabití baterie a USB-C konektor. Pochválit lze také tuhost pantu, která je tak akorát. Při zavírání pak zafunguje pružinka, která víko pouzdra dovře za uživatele.

Samotná sluchátka jsou v pouzdru přichycena pomocí magnetů, takže jen tak nevypadnou. Zároveň přináší nový design, který už nevyužívá silikonovou „ploutvičkou“ jako Galaxy Buds a Galaxy Buds+. I přesto sluchátka v uších drží (po zvolení správné velikosti silikonové koncovky) velmi dobře a není problém s nimi ani běhat. Sportovnímu využití napomáhá i zvýšená odolnost s certifikací IPX7. Rozhodně se tak nemusíte obávat, že by sluchátka ohrozil pot, sníh či déšť.

Poslech stojí za to

Sluchátka máme teprve krátce, ale z prvních dojmů můžeme pochválit i zvukový přednes, který je ještě o fous lepší než u Galaxy Buds+. Basy se zdají o něco výraznější, výšky jsou krásně čisté a sluchátka zkrátka zní skvěle napříč všemi frekvencemi a žánry, ať už posloucháte rock, dance, rap nebo vážnou hudbu.

V aplikaci si také můžete korigovat úroveň aktivního potlačení hluku či jej úplně vypnout a aktivovat propouštění okolního hluku. ANC u Galaxy Buds Pro funguje velmi dobře a jeho aktivace je opravdu okamžitě znatelná. Novinkou je funkce detekování hlasu, kdy sluchátka deaktivují potlačení hluku a spustí transparentní režim. Ideální řešení, pokud na vás jednou za čas někdo promluví, se však v praxi (a se současnou verzí softwaru) zatím příliš neosvědčilo. Sluchátka často nerozpoznala, když někdo promluvil nebo naopak mylně detekovala jiný ruch. Existuje nicméně vysoká pravděpodobnost, že se na této funkci zapracuje s příchodem dalších aktualizací.

Výdrž bude opravdu dlouhá

Sluchátka mají bez aktivovaného ANC a chytrého asistenta Bixby zvládnout až 8 hodin na jedno nabití, v pouzdro se pak ukrývá dalších 20 hodin energie. Výdrž se zatím zdá být opravdu excelentní a spousta uživatelů pravděpodobně bude sluchátka nabíjet pouze jednou za týden. Samozřejmě nechybí možnost bezdrátového nabíjení, takže můžete sluchátka nabíjet skrze Qi bezdrátovou nabíječku nebo váš telefon. V balení pak výrobce přibalil USB-C/USB-C kabel stejně jako u nových smartphonů Galaxy S21. Do komentářů pod článkem nám můžete napsat, co by vás ohledně sluchátek zajímalo.