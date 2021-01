Testujeme chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Spolu s novou řadou telefonů Galaxy S21 byl představen (kromě sluchátek Galaxy Buds Pro) také nový chytrý přívěsek Galaxy SmartTag, který právě začínáme testovat. V článku vás provedeme postupem nastavení a také se podělíme o krátké první dojmy.

Jak chytrý přívěsek spárovat?

K aktivaci a spárování přívěsku SmartTag je nejprve potřeba si stáhnout aplikaci SmartThings, která je sice dostupná jak pro Android, tak iOS, avšak SmartTag přívěsek mohou využívat pouze majitelé smartphonů a tabletů Galaxy s operačním systémem Android 8.0 a vyšším. Následně je postup zprovoznění vcelku přímočarý.

Po vytažení přívěsku z balení stačí zmáčknout tlačítko skrývající se pod nápisem Galaxy SmartTag, načež přívěsek vydá krátký zvuk potvrzující jeho zapnutí a aplikace vám sama nabídne spárování.

Proces párování zabere pouze pár minut. Po prvotním odsouhlasení je nutné potvrdit souhlas s použitím informací o poloze, což je pro správné fungování přívěsku nezbytné. Následně vás aplikace vyzve, abyste znovu zmáčkli již jednou zmíněné tlačítko uprostřed přívěsku, čímž zaregistruje SmartTag ve vašem Samsung účtu. Poté je již SmartTag úspěšně připojen a můžete si jej pojmenovat. Pokud máte přívěsků víc, můžete si tak označit, k čemu je SmartTag připnutý (klíče od auta, batoh apod.).

Stáhnout SmartThings

Co SmartTag vlastně umí?

Jakmile máte úspěšně spárováno, můžete přívěsek nacházející se ve vaší blízkosti prozvonit a zjistit, kde přesně je. Takto lze najít třeba klíče zapadnuté v sedací soupravě. Následně je vám nabídnuta možnost použít SmartThings Find, pomocí níž můžete zjistit polohu Galaxy SmartTag na mapě. V případě ztráty navíc získáte pomoc od ostatních uživatelů Galaxy, z čehož vyplývá, že ostatní telefony a tablety Galaxy jsou schopny vyhledat signál ztraceného přívěsku a (anonymně) vás tak upozornit na jeho polohu. Netřeba dodávat, že takzvaná Galaxy Find Network je dostupná pouze pro zařízení Galaxy.

Pro plnohodnotné využití funkce SmartThings Find je dále nutné souhlasit s použitím informací o poloze. Mapové podklady pro aplikaci mimochodem zajišťuje společnost HERE (tvůrce HERE Map). Systém vás rovněž požádá o udělení přístupu k informacím o poloze s nastavením „Povolit vždy“. Následně je vše nastaveno a můžete si vyzkoušet funkci vyhledávání a případného prozvonění, pokud je přívěsek v blízkosti. V takovém případě se na displeji zobrazí tlačítko pro prozvonění a také ukazatel, který se naplňuje zelenou barvou tím víc, čím blíž se nacházíte přívěsku.

První dojmy

Samsung Galaxy SmartTag je příjemně malý a také lehký (podle našeho vážení váží 14 gramů), takže na klíčence či jiných předmětech zbytečně nezabírá místo a působí poměrně nenápadně. Pokud si přívěsek chcete pořídit právě kvůli umístění na klíče, doporučovali bychom spíše černou variantu. Tělo je plastové a kromě zmíněného tlačítka skrytého pod nápisem Galaxy SmartTag na přívěsku žádné další ovládací prvky nenajdete. Velikost činí necelé 4 × 4 cm a výrobce slibuje při přímé viditelnosti dosah až 120 metrů. Jistě potěší také zvýšená odolnost IP53.

K propojení s telefonem je využívána výlučně technologie Bluetooth LE, v přívěsku tedy není GPS ani UWB anténa. Kromě lokalizačních funkcí může SmartTag posloužit také jako ovladač, a to v případě, že máte v aplikaci SmartThings spárovanou například televizi nebo chytrou žárovku, což jsme však zatím neměli příležitost otestovat. O výdrž se stará relativně snadno dostupná baterie typu CR2032 s kapacitou 220 mAh, se kterou by měl přívěsek vydržet zhruba 10 měsíců. Cena zařízení činí rozumných 899 Kč. Do komentářů pod článkem nám můžete napsat, co by vás ohledně přívěsku zajímalo.