Samsung Exynos 2200 přináší do mobilů ray tracing

Fotografie: Samsung

Samsung oznámil nový mobilní procesor Exynos 2200 pro chytré telefony. Jedná se o první mobilní systém na čipu, který obsahuje grafický procesor s grafickou architekturou RDNA 2 od společnosti AMD, což umožňuje funkce, jako je hardwarově akcelerovaný ray tracing.

Původně se měl Exynos 2220 představit už počátkem ledna. Termín byl několikrát odsunut, což zavdalo příčinu divokým spekulacím, že by mohl Samsung u svých vlajkových modelů nasadit pouze konkurenční Snapdragon. To se ale nejspíše nestane, a čipset tak bude pohánět modely řady S22, která by se měla představit už v únoru. Otázkou ale zůstává, pro jaké trhy bude k dispozici procesor Exynos a pro jaké Snapdragon od Qualcommu.

Společnosti Samsung a AMD navázaly spolupráci už v roce 2019 a od té doby ladily svůj první společný produkt. Jejich Exynos 2200 je vyráběn na 4nm procesu společnosti Samsung. Firma grafický procesor od AMD označuje jako Xclipse. Podle tiskové zprávy představuje významný skok v grafickém výkonu čipů, konkrétně někam do prázdného místa mezi stávajícími telefony a konzolemi. Pro uživatele pak bude nejvýraznější novinkou podpora ray tracingu – tento inovativní způsob práce se světlem je prozatím vyhrazen jen nejvýkonnějším počítačům.

Exynos 2200 používá jádra Armv9: jedno výkonné jádro Cortex-X2, tři jádra Cortex-A710 pro vyvážený výkon a čtyři efektivnější jádra Cortex-A510. Jeho architektura je navržena tak, že zvládne odbavit obraz ze snímače fotoaparátů s rozlišením až 200 megapixelů, z nichž jeden Samsung oznámil v loňském roce. Stejně působivé jsou i hodnoty pro video. Přehrávat lze až 4K při 240 FPS nebo 8K při 60 FPS, při nahrávání je pak maximem 4K/120 FPS nebo 8K/30 FPS.

Samozřejmostí je podpora 5G, jak v pásmu 6 GHz, tak i mmWave. Čipset rovněž zvládne spojovat datové toky ze sítí 5G a 4G, jeho maximální teoretická rychlost stahování se tak šplhá až na 10 Gb/s. V oblasti zobrazovacích jednotek se počítá s podporou technologie HDR10+ a maximální obnovovací frekvencí 144 Hz.

Produkce Exynosu 2200 běží podle tiskové zprávy na plné obrátky, jeho příchod by tak, na rozdíl od konkurence, nemělo nic ohrozit.