Vlajkový procesor Exynos s podporou ray-tracingu bude představen zkraje ledna

Přichází nový rok a s ním i nový vlajkový procesor z dílny Samsungu. Nyní můžeme s jistotou potvrdit, že čipset s označením Exynos 2200 bude oficiálně představen týden po veletrhu CES, tedy 11. ledna 2022.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/5V547CpDkP