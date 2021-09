Na kterých trzích Samsung vsadí na Exynos 2200 a kde využije Snapdragon 898?

Samsung je známý využíváním rozlišných procesorů u stejných smartphonů na různých trzích a jako každý rok se i letos diskutuje o tom, jestli dojde ke sjednocení procesorů u vlajkové řady Galaxy S22, nebo se dočkáme jak Exynosu, tak Snapdragonu. Podle leakera s přezdívkou Tron, který k tomuto tématu zveřejnil několik příspěvků na Twitteru, se však i tentokrát můžeme těšit na kombinaci obou čipsetů.

3. Korea, Hong Kong: Snapdragon 898 "highly likely", China Telecom is requesting to equip Exynos 2200 to China Telecom only model so Samsung is also negociating 4. Southeast Asia regions / India: Snapdragon 898 "highly likely" (2/4)

Also, the IM devision has already begun negotiations with Qualcomm under the pretext of controlling of the quantity equipping the Exynos 2200, and Qualcomm already proposed a unit price cut. This is why S.LSI is difficult to refuse the IM division's request as of now.

(4/4)