Chystaný procesor Exynos využije stejnou architekturu GPU, jakou má PlayStation 5

V průběhu konference Computex 2021 CEO společnosti AMD, Lisa Su, oficiálně potvrdila, že příští vlajkový procesor řady Exynos bude disponovat grafikou RDNA2. Nové GPU, které se poprvé objeví u mobilních procesorů, dokáže zprostředkovat ray-tracing nebo Variable Rate Shading – technologii, která dokáže v určitých oblastech snížit vizuální kvalitu (aniž by to hráč postřehl), a zvýšit tak například plynulost. Nejnovější architektura GPU společnosti AMD RDNA2 je využívána také u grafických karet herních konzolí PlayStation 5 či Xbox Series X a S.

Hope you guys enjoyed all the new tech we announced at #computex 2021. So proud of our @AMD Ryzen desktop APUs, @Radeon mobile GPUs, FidelityFX Super Resolution, and our brand new 3D chiplet technology - bringing the best to high-performance computing!! pic.twitter.com/0memR0kPLu