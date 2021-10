Exynos 2200 chce do mobilů přinést ray tracing

Fotografie: Samsung

Výkony čipů pro mobilní telefony neustále rostou, z čehož těží mimo jiné i herní sektor. Mobily se díky svému rozšíření staly důležitou platformou, na které se už dávno nehraje jen Had nebo Angry Birds, ale hity, které jsou velice podobné těm na konzolích nebo osobních počítačích.

Zde je v poslední době v popředí zájmu technologie ray tracing. Ta umožňuje lépe pracovat se světlem a vytvářet fotorealistické scény. V počítačové grafice už se využívá delší dobu, ale až s příchodem poslední generace grafických karet je dostupná hráčům pro real-time renderování obrazu.

Podle slashgear.com připravuje něco podobného Samsung i pro mobily. Jeho připravovaný čipset Exynos 2200 má mít tak výkonnou grafickou jednotku, že by to pro ni neměl být problém. Nicméně technologie si žádá značný přísun energie a hlavně řádně dimenzované chlazení. Proto není vyloučeno, že se čip nejprve ukáže v noteboocích nebo tabletech. U mobilů by se měl objevit v řadě Galaxy S22.