Procesory Exynos s GPU od AMD možná dorazí dříve, než jsme si mysleli

Nasazení grafických jednotek AMD do příští generace procesorů Exynos zabere podle informací @UniverseIce méně času, než se předpokládalo.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.