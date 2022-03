Samsung chystá představovací akci na 17. března

Fotografie: Samsung

Samsung rozeslal pozvánky na virtuální akci, kdy bude prostřednictvím svého webu a na YouTube vysílat představování nových zařízení z řady Galaxy A. Stane se tak 17. března v 15 hodin středoevropského času.

V pozvánce Samsung mluví o tzv. „demokratizaci“ řady A, což znamená, že by se do nejnovějších modelů měly dostat funkce, na které jsme až doposud byli zvyklí u dražších telefonů. Jednou z novinek by tak mohl být plánovaný Samsung Galaxy A73 se 108Mpx fotoaparátem. Jako další novinka pak připadá v úvahu Galaxy A53.