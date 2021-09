Hodlá Samsung zatopit Xiaomi? Galaxy A73 má mít 108Mpx fotoaparát

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rozlišení hlavních fotoaparátů u mobilních telefonů nadále roste. Ačkoliv se to může zdát zbytečné, není tomu tak. Vysoké rozlišení je v automatických režimech zpravidla využíváno pro pořízení více snímků současně a jejich okamžité sloučení, případně se vysoké rozlišení hodí pro případné výřezy. První telefon se 108megapixelovým rozlišením představilo v roce 2019 Xiaomi, šlo o model Mi Note 10. Samsung pak 108megapixelové rozlišení prozatím nasazoval pouze v řadách Galaxy S a Galaxy Note.

Brzy bychom se však vysokého rozlišení od Samsungu mohli dočkat i ve střední třídě, naznačuje to tweet uživatele @GaryeonHan. Ten uvádí, že 108megapixelový hlavní fotoaparát bude nabízet Samsung Galaxy A73. Mělo by se jednat konkrétně o fotoaparát ISOCELL HM2 1/1,52", přičemž velikost pixelu činí 0,7 µm. Lze předpokládat, že nebude chybět optická stabilizace obrazu. Více informací o Galaxy A73 však v tuto chvíli neexistuje. Lze ale předpokládat, že představení by mohlo proběhnout na přelomu roku.