Samsung Galaxy S21 FE naživo! Novinka zaujme prvotřídní výbavou i lákavou cenou

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung v loňském roce představil celkem tři smartphony z řady Galaxy S21 a dlouho se spekulovalo, zda stihne odhalit i fanouškovskou edici zkráceně označovanou přídomkem „FE“. Nyní již víme, že kvůli celosvětovému nedostatku polovodičů se tak nestalo a premiéra Galaxy S21 FE se přesunula na samotný začátek roku 2022. Telefon se chlubí špičkovým displejem, zajímavou fotovýbavou i oblíbeným procesorem od Qualcommu. Jaké jsou naše první dojmy?

Samsung Galaxy S21 FE – představení

Osvědčený polykarbonát, zvýšená odolnost a menší rozměry

Podobně jako u ostatních produktů od Samsungu, bude i Galaxy S21 FE nabízen hned v několika barevných variantách (zelená, šedá, bílá a fialová) v praktickém matném provedení. Záda jsou sice i tentokrát „pouze“ z polykarbonátu, v ruce však telefon působí velmi příjemně, čemuž napomáhají i mezigeneračně menší rozměry ve srovnání s Galaxy S20 FE (159,8 vs. 155,7 mm na výšku, 8,4 vs. 7,9 mm hloubky). Šířka 74,5 mm zůstala zachována, zatímco hmotnost se zastavila na 177 gramech.

I tentokrát Samsung nasadil mezi zákazníky velmi oblíbenou zvýšenou odolnost IP68, která by měla poskytnout vysokou úroveň ochrany proti vniknutí prachu i tekutin. Na zádech telefonu pochopitelně najdeme i ikonický modul fotoaparátu, který je vyveden ve stejné barvě jako zbytek zad (plynule navazuje na okolní povrch). Ty, kteří si budou chtít vzhled telefonu dále upravit, jistě potěší velmi široká nabídka ochranných pouzder.

120Hz displej s tenkými rámečky

Jihokorejský výrobce implementoval mezigeneračně o 0,1" menší displej s tenkými rámečky (1,64 mm nahoře a bocích, 3,16 mm v oblasti „brady“), které tak rozhodně nepůsobí nijak rušivě. 6,4" AMOLED Full HD+ panelu (s poměrem stran 19,5:9) neschází ani velmi vysoký maximální jas (až 1 200 nitů), 120Hz obnovovací frekvence s dynamickou změnou či ochranné sklo Gorilla Glass Victus. Kvalitní biometrické zabezpečení má pak na starost čtečka otisků prstů integrovaná přímo v displeji, jak jsme u Samsungu zvyklí. V neposlední řadě potěší i přítomnost dvojice hlasitých reproduktorů.

Procesor od Qualcommu a Android 12 hned po vybalení

Všem příznivcům špičkového mobilního výkonu jistě udělá radost přítomnost procesoru Snapdragon 888, kterému dělá společnost 6/8 GB operační paměti a 128/256GB úložiště (smartphone však nepodporuje paměťové karty). Kromě vysokého výkonu se tak zákazníci mohou těšit na podporu 5G, ale i počítačového režimu DeX (bezdrátově i přes kabel). Novinka rovněž pojme až dvě nanoSIM karty, s eSIM si však Galaxy S21 FE nerozumí.

Energii zařízení dodává 4 500mAh baterie s podporou 25W (drátového) nabíjení, kterou je však možné nabíjet také bezdrátově výkonem až 15 W. Pokud vlastníte chytré hodinky či sluchátka s podporou Qi, potěší vás také reverzní bezdrátové nabíjení. Hned od začátku prodeje mohou zájemci počítat s Androidem 12, který dorazí i s populární nadstavbou One UI ve verzi 4.0.

Fotovýbava s OIS

Trojitý fotoaparát na zadní straně čítá 12Mpx hlavní snímač (f/1.8, Dual Pixel AF) s optickou stabilizací a OIS i ultraširokoúhlý objektiv o stejném (12Mpx) rozlišení s rozsahem 123 stupňů, fixním focusem a clonou f/2.2. Na rozdíl od dvojice původních Galaxy S21 využívajících zoom v podobě „výřezu“ z 64Mpx fotografie tentokrát Samsung vsadil na standardní 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem a optickou stabilizací. Kvůli této změně však novinka nepodporuje natáčení 8K videa. Selfie kamerka má rozlišení 32 Mpx, světelnost f/2.2 a rozsah záběru 81 stupňů. Na první ukázky toho, jak Galaxy S21 fotí, se můžete brzy těšit.

Ceny a dostupnost

Novinku si bude možné pořídit již od zítřejšího dne (5. ledna 2022) ve dvou provedeních, a to 6 + 128 GB za cenu 18 999 Kč a 8 + 256 GB (20 999 Kč). Samsung si navíc připravil akci, v rámci které lze vyměnit starý telefon za nový a k výkupní ceně získat bonus 4 000 Kč. Zájemci, kteří si telefon pořídí v období do 31. 1. 2022, kromě bonusu k výkupu zároveň získají i možnost opravy rozbitého displeje na 1 rok zdarma (kompletní podmínky viz. stránky výrobce).