Samsung chystá luxusní skládačku. Jak to, že ji už ale známe?

Samsung zahájila propagační kampaň pro své nejnovější prémiové skládací telefony, které jsou určeny výhradně pro čínský trh (viz samsung.com/cn). Jedná se o řadu W26, což je tradiční luxusní verze globálně představeného modelu Galaxy Z Fold7 a pravděpodobně i Flip7. Oficiální představení této exkluzivní série je naplánováno na 11. října.
Samsung si v Číně touto speciální edicí snaží vydobýt silnější pozici. Přestože je globálně lídrem trhu se skládacími telefony, v Číně dominuje lokální konkurence v čele s Huawei, Vivo a Xiaomi. Řada W26 má tuto situaci zvrátit zaměřením na luxus a exkluzivní design.
Obrázek, který byl zveřejněn, sice neukazuje detailní vzhled, ale potvrzuje designové prvky typické pro řadu W. Očekává se zlatý rám a použití tradičních barevných kombinací, jako je černá a červená, které podtrhují prémiový charakter zařízení. Funkčně bude model W26 pravděpodobně odpovídat specifikacím globálního Galaxy Z Foldu7, s důrazem na jedinečné softwarové úpravy a designové detaily určené specificky pro čínského zákazníka.
Je nasnadě tedy, že nepůjde o zcela nový model a současně je nanejvýše pravděpodobné, že tato edice se například do Evropy nedostane. Ale Samsungu může kdykoliv překvapit a například podpořit prodeje nejdražšího zařízení ve své nabídce.