Samsung chystá další bezdrátová sluchátka. Budeme jim říkat Galaxy Buds Pro

Příchod nejnovějších bezdrátových sluchátek je dle mysmartprice.com na spadnutí. Server přitom odkazuje na informace od indonéského certifikačního úřadu, který zmiňuje model Samsung SM-R190. Za kódovým názvem se mají ukrývat bezdrátová sluchátka pojmenovaná jako Galaxy Buds Pro, která doplní současná Galaxy Buds Live.

Ve výbavě by se mělo objevit aktivní potlačení okolního hluku a dle certifikace 3C také baterie s kapacitou 472 mAh. Zde jde samozřejmě o údaj odpovídající dobíjecímu pouzdru, případně kombinaci kapacity pouzdra a obou sluchátek. Premiéra Galaxy Buds Pro by mohlo proběhnout již během ledna 2021, a to po boku očekávané prémiové řady Galaxy S21.