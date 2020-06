Samsung Galaxy S20 a sluchátka Galaxy Buds+ se zbarví do fialova

Server phonearena.com informuje o tom, že Samsung podpoří řadu Galaxy S20 novou barevnou variantou. Jak můžeme vidět na oficiálním Twitteru Samsungu, půjde o fialový odstín. Měl by jej dostat nejen Galaxy S20 , ale i bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+.

Remember how I was asking about that BTS logo yesterday? Well, it's because Samsung is releasing Galaxy Buds+ in partnership with BTS. This will likely launch with the Mirror Purple BTS phone. We found these images in the newest Galaxy Buds+ plugin from the Google Play Store. pic.twitter.com/LPw8kJTAoy