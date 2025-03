Samsung a Pepsi by brzy mohl spojovat významný italský designér

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vzhled smartphonů se postupem let výrazně změnil a do velké míry se přizpůsobil potřebám a očekáváním zákazníků. S tím souvisí například obecně větší rozměry a mnohdy i vyšší hmotnost chytrých telefonů, ale také svým způsobem unifikovaný design, kdy se s výjimkou skládacích smartphonů mnohdy jedná o generické „placky“, které lze obtížně rozpoznat.

Jak ale své výrobky odlišit a s čím novým vlastně přijít? V duchu úsloví o znovu vynalezení kola zřejmě stojíme na úsvitu velmi tenkých smartphonů, ačkoliv dvě vlaštovky v podobě Galaxy S25 Edge a chystaného iPhonu 17 Air (jedná se pouze o pravděpodobné označení) jaro nedělají. Velmi nízká tloušťka zařízení navíc nemusí být ani příliš praktická, nicméně by se mohlo jednat o cestu ke kompletně bezkonektorovým zařízením, jež se budou nabíjet i přenášet veškerá data výhradně bezdrátově.

U většiny aktuálních smartphonů Samsung pak můžeme sledovat poměrně konzervativní přístup k designu zařízení. U vlajkové řady Galaxy S i nejprodávanější Galaxy A se příliš mnoho nemění, úpravy jsou spíše kosmetické a aktuální vlajková série Galaxy S25 je kompletně designově sjednocená. Výjimku představoval loňský model Galaxy S24 Ultra, který přinesl netradiční hranatost, která možná ne každému vyhovovala, ale rozhodně alespoň byla nějakou formou osvěžení toho, na co jsme zvyklí. A čeho bychom se mohli dočkat v budoucnu?

Podle jihokorejského deníku The Korea Herald (viz koreaherald.com) bychom se mohli dočkat vcelku výrazné proměny, neboť divize Samsung Electronics aktuálně zvažuje světově významného designéra Maura Porciniho. Italský designér je známý svým působením ve společnosti PepsiCo, kam nastoupil v roce 2012 a stal se tak prvním CDO (Chief Design Officer) v potravinářském konglomerátu. Přímo se tak podílel na vzhledu produktů jako Pepsi, Mountain Dew, Sodastream, Lay's, Mirinda a dalších. Podobně jako se stal prvním CDO v PepsiCo, by se měl stát i prvním CDO v historii Samsung Electronics, divize/společnosti založené v roce 1969. Aktuálně je za design zodpovědný Huber H. Lee, kterého Samsung Electronics přetáhlo v roce 2022 a dříve pracoval pro Mercedes-Benz. Jeho přístup k designu je patrný například u sluchátek Galaxy Buds3 Pro.