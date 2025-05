Rozpoutá Samsung „tenkou“ revoluci? Vše, co potřebujete vědět o Galaxy S25 Edge

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vlajková řada Galaxy S25 si odbyla premiéru již v lednu v americkém San Jose, jenže, jak se již dříve spekulovalo, nebyla tak docela kompletní. Trojice modelů s označením Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra pokrývá velikostně kompletní spektrum, od velmi kompaktního modelu Galaxy S25 až po největší, ale také nejlépe vybavené Galaxy S25 Ultra s integrovaným perem S Pen, ačkoliv tentokrát již bez možnosti dálkového ovládání.

Ti, kteří prahnou po nejlehčí a také nejtenčí vlajkové lodi jihokorejského výrobce, zvolí právě model Galaxy S25 s hmotností pouhých 162 gramů a tloušťkou 7,2 milimetrů. Ale co když je jim i toto málo? V takovém případě se mohou již těšit na představení dlouho očekávaného modelu Galaxy S25 Edge, který by mohl odstartovat (staro)novou éru velmi tenkých smartphonů, neboť jej má brzy následovat také Apple. V našem shrnujícím článku se dozvíte vše důležité o chystaném modelu Galaxy S25 Edge na základě celé řady úniků. Na co se tedy můžeme těšit?

Skutečně bude Galaxy S25 Edge rekordně tenký?

Otázka, která se vyloženě nabízí, pochopitelně je, jak tlustý či tenký vlastně Galaxy S25 Edge bude. Navzdory tomu, že je v reálu již zmíněných 7,2 milimetrů velmi málo a extrémně tenký tablet Galaxy S10 Ultra má například tloušťku 5,4 milimetrů, vás možná překvapí, že Galaxy S25 Edge má mít tloušťku 5,85 milimetrů. Samotný USB-C konektor má přitom na šířku 8,4 mm a výšku 2,6 mm. Samsung Galaxy S25 Edge tedy bude přibližně tlustý jako dva USB-C konektory na sobě. Dodejme, že v minulosti byly prezentovány různými výrobci dokonce ještě tenčí telefony, a největší otázkou tak zůstává, jak pohodlné bude vlastně používat takto tenký smartphone a jak se tloušťka projeví na výdrži či zahřívání. Hmotnost přitom činí 163 gramů, což je sice o 1 gram více než Galaxy S25, avšak vzhledem k velikosti displeje je to zcela pochopitelné.

Stran odolnosti bychom údajně neměli mít obavy, neboť bude nasazeno nejnovější ochranné sklo Gorilla Glass Ceramic 2, které má být právě díky využití keramiky zase o něco odolnější. O pevnost by se mělo postarat také šasi využívající titan, podobně jako je tomu u Galaxy S25 Ultra, a chybět nebude ani ochrana IP68. Obrazovka má mít pak 6,7" úhlopříčku a mohla by být tedy důvodem, proč uživatelé, kteří by jinak mohli být spokojeni s Galaxy S25, sáhnou právě po modelu Edge. Samsung jakožto jeden z největších výrobců zobrazovacích panelů na světě vsadí na AMOLED panel s jemností 3 120 × 1 440 pixelů a podporou 120Hz obnovovací frekvence. Očekávat lze rovněž nasazení ultrazvukové čtečky, která se ve vlajkové sérii značky Samsung vyskytuje již od řady Galaxy S10.

Výkon shodný se sérií Galaxy S25, ale co ta baterie?

Za zmínku rozhodně stojí také výkon. Údajně se totiž dočkáme Snapdragonu 8 Elite for Galaxy, který se nachází i u dalších zástupců vlajkové série. Nemá se tedy jednat o model s menším výkonem, respektive chybějícím jádrem. Vzhledem k tomu, že se dokáže tento čipset poměrně zahřát, jsme zvědaví, jak bude fungovat v takto tenkém těle. Samsung pochopitelně počítá s nasazením co nejefektivnějšího chlazení, ovšem dlouhodobá zátěž by mohla představovat problém a telefon by se například mohl poměrně brzy podtaktovat, aby udržel teplotu. Stran úložiště má být k dispozici 256 GB a 512 GB v kombinaci s 12 GB RAM. S použitým čipsetem lze počítat také s nasazením moderního Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7 a všech možných Galaxy AI vychytávek. Zajímavá má být rovněž fotovýbava, která bude spoléhat na primární 200Mpx snímač s clonou f/1.7 doplněný o 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.2 s rozsahem 120 stupňů. Selfie kamerka má pak nabídnout shodné (12Mpx) rozlišení.

Zařízení, které se má údajně dostat do Evropy již ke konci května, má startovat s cenou cca 31 tisíc Kč (1 249 eur). Samsung si tak nepochybně otestuje odezvu uživatelů na tenký telefon s relativně vysokou cenovkou, který má být navíc osazen pouze 3 900mAh baterií. Právě ta vzbuzuje u některých uživatelů obavy o to, jak na tom bude zařízení s výdrží, což se ale dozvíme až v rámci prvních testů.