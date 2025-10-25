mobilenet.cz na sociálních sítích
Ioannis Papadopoulos
Hledáte nejlevnější a nejstylovější vlajkovou loď současnosti? My máme jasno
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Řada Galaxy S Edge to má údajně spočítané, podle nás by to však byla škoda
  • První generaci ultratenkého Galaxy S lze aktuálně pořídit za směšně nízkou cenu

Letošní rok přinesl zajímavý (staronový) trend velmi tenkých smartphonů, kdy Samsung ve světě velkých hráčů uzmul po úspěchu s foldables další vítězství a jako první uvedl ultratenký Samsung Galaxy S25 Edge. O několik měsíců později následoval Apple se svým iPhonem Air (a samozřejmě také další zařízení inspirované touto dvojicí, například Nubia Air, která může být českému obecenstvu sympatická její „pivuodolností“). A přestože se šušká, že ani Galaxy S25 Edge ani iPhone Air si u zákazníků nezískaly takovou oblibu, jak se očekávalo, v rámci ozvláštnění nabídky a ambice výrobců zkusit něco nového, jsou za tyto modely všichni technologičtí nadšenci upřímně rádi.

Recenze Samsung Galaxy S25 Edge – Úsvit nové éry
Recenze Samsung Galaxy S25 Edge – Úsvit nové éry

Stran nezájmu zákazníků se diskutuje o tom, že další model Galaxy S Edge to má již spočítané a Galaxy S26 Edge se podle všeho nedočkáme. Dost bylo však spekulací a pojďme se podívat na to, který vlajkový telefon si podle nás vaši pozornost určitě zaslouží. Jak již nastínil úvod článku, jedná se o tenký Galaxy S25 Edge, který, přestože se zpočátku na českém trhu oficiálně vůbec neprodával, bylo možné v rámci přeprodeje pořídit za velmi zajímavou cenu, na což jsme vás upozornili. Cena postupem času ovšem ještě nadále klesla a podle srovnávače zbozi.cz může být Galaxy S25 Edge váš již za 15 990 Kč, tedy stejné peníze, za které lze sehnat většinu zařízení střední třídy a nekoupíte se za ně ani „základní“ iPhone 17.

Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge disponuje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů i extrémně tenkými rámečky kolem displeje

Navzdory tenkému tělu se přitom jedná o zařízení s bezproblémovou jednodenní výdrží, špičkově výkonným čipsetem Snapdragon 8 Elite for Galaxy, kvalitním 6,7" AMOLED displejem s velmi tenkými rámečky (tenčími než u iPhonu Air) a fotoaparátem čítajícím 200Mpx primární senzor i ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením. To vše jej (snad s výjimkou výdrže) řadí nad základní model Galaxy S25 a Galaxy S25+, přestože S25 Edge je nesrovnatelně stylovějším a designově zajímavějším kouskem. Oproti iPhonu Air pak Galaxy S25 Edge disponuje také stereo reproduktory a sekundárním snímačem, avšak je mírně tlustší a postrádá integrované magnety pro (magnetické) bezdrátové nabíjení či praktické uchycení, například k držáku v automobilu.

Samsung Galaxy S25 Edge 512 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB

Rozměry158,2 × 75,6 × 5,8 mm, 163 g
DisplejAMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorSnapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor3 900 mAh
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 16:58
Kdyby měl teleobjektiv, tak by ho i přes tu pidi baterku klidně zkusil za ty prachy.

Nicméně zajímavější mi přijde S25 Ultra. Momentálně v MP po všech bonusech za cca 20k včetně Buds3 FE (musí se hodit spolu do košíku).
