Zatímco Honor Magic V3 si otevřeně utahoval z jihokorejské konkurence, Honor Magic V5 to již tak jednoduché nemá. Přesto má oproti Galaxy Z Foldu7 několik značných výhod. Bude to ale stačit na úspěch?
Honor Magic V5 je tenká skládačka s velkou baterií (RECENZE)
Technické parametry Honor Magic V5Kompletní specifikace
|Konstrukce
|156,8 × 74,3 × 8,8 mm, 217 g, konstrukce: rozevírací
|Displej
|OLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 820 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
Obsah balení: se vším všudy
V krabičce neschází nástroj na vytažení SIM, datový/nabíjecí kabel v moderním provedení USB-C/USB-C a také praktické pouzdro. Adaptér je potřeba použít vlastní, což je dnes již standardem.
- včetně pouzdra
Konstrukční zpracování: tenký sympaťák
Honor Magic V5 je parádním kusem hardwaru. Ať už totiž máte sympatie k jakékoliv značce, schopnost tohoto výrobce uvést líbivé a designové smartphony se mu prostě musí nechat. Kauza s tenkostí zařízení ve srovnání s novým Foldem přitom mě osobně nechala chladným, přeci jen takto miniaturní rozdíly v tloušťce reálně v podstatě nemáte šanci rozpoznat, a platí tak, že i Honor Magic V5 je krásně tenký a relativně lehký smartphone. Navíc se může pochlubit ochranou IP59, takže v tomto ohledu jihokorejskou konkurenci dokonce poráží.
Zařízení tvoří také prémiové materiály, jako je hliník a sklo, samotný pant pak byl testován na stovky tisíc otevření/zavření tak, aby vydržel bez problémů několik let i těm nejnáročnějším. Výrazná záda s fotomodulem mají rovněž výhodu v tom, že se na rovném povrchu zařízení tolik nekývá (na rozdíl od Z Foldu7), stejně tak jsou praktická i v tom smyslu, že relativně dobře maskují otisky. Rovněž tuhost pantu je tak akorát, takže lze telefon velmi pohodlně otevírat/zavírat, i když pochopitelně pouze obouruč.
Do slotu lze vměstnat dvě nanoSIM (podporována je i eSIM), podpora paměťových karet však chybí. Příkladně funguje také čtečka otisků prstů na pravém boku, kterou lze snadno nahmatat v zavřeném i otevřeném stavu. Její reakce jsou jisté a rychlé stejně jako u předešlého modelu. V neposlední řadě neschází ani kvalitní haptická odezva.
- odolnost IP59
- líbivý design
- nízká tloušťka i hmotnost
- kvalitní haptická odezva
- spolehlivá čtečka prstů
Displej: parádní podívaná
Novinka si zaslouží pochvalu také za displeje, kde se Honoru vše povedlo na jedničku. Začněme vnější obrazovkou, která díky poměru stran a velikosti věrně napodobuje běžné displeje na klasických telefonech. Ostatně je tak povedená, že jsem často ani neměl důvod zařízení otevírat. Tento 6,43" OLED displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, vysokou jemnost 404 PPI a jas až 5 000 nitů (lokálně a s aktivním HDR). Nechybí mu ani technologie pro eliminaci blikání a vyzařování modrého světla. Chrání jej také speciální ochranné sklo od Honoru, na kterém jsem během používání nezaznamenal žádné škrábance ani oděrky.
Hlavním lákadlem je však bezpochyby hlavní ohebný 7,95" LTPO AMOLED panel. Maximální jas (rovněž 5 000 nitů) je pro každodenní použití více než dostačující, stejně jako 120Hz obnovovací frekvence a jemnost, která je stejná jako u vnějšího displeje. Velkou pochvalu si zaslouží tenkost rámečků a nenápadnost ohybu, kterého si skoro nevšimnete. Navíc, na rozdíl od Samsungu, novinka podporuje Dolby Vision.
Velmi dobře si výrobce poradil rovněž s „rýhou“ v oblasti pantu, která je prakticky neviditelná. Technologie UDC, tedy kamerky umístěné přímo pod displejem, schází, avšak u nejnovější generace Foldu se jí vzdala i konkurence.
- technologie LTPO u ohebného panelu
- podpora Dolby Vision
- kvalitní zobrazovací panel
- tenké rámečky, vysoká jemnost i jas
Zvuk: nebudete zklamaní
Honor Magic V5 je vybaven dvojicí reproduktorů, které vykouzlí pěkný stereo efekt a nezklamou vás ani v oblasti hlasitosti či kvality přednesu v oblasti basové složky.
- kvalitní reproduktory
Výkon hardwaru: jistota od Qualcommu
Honor u nejlépe vybavených modelů využívá vlajkové čipsety Qualcomm a nasazení Snapdragonu 8 Elite se pojí se špičkovým výkonem i velmi dobrou energetickou efektivitou. V doprovodu schopného chlazení jsem navzdory velmi nízké tloušťce nezaznamenal žádné problémy s výraznějším zahříváním. Svižný chod zajišťuje rovněž 16 GB RAM a zájemce potěší i štědré 512GB úložiště. Oproti konkurenci je příjemné, že Honor nabízí zákazníkům rovnou 512GB úložiště, takže jim ani v případě, že nevyužívají cloud, paměťové karty rozhodně chybět nebudou.
- dostatečný výkon bez zahřívání
- 16 GB RAM + 512GB úložiště
Výdrž baterie: křemík a obří kapacita
Velmi tenká konstrukce nepřináší ústupky ani v oblasti baterie, kde se výrobci povedlo implementovat 5 820mAh baterii, a to díky využití nejnovějšího typu energeticky hustší křemíkové baterie. S telefonem tak můžete, v závislosti na tom, jak budete používat vnější/vnitřní obrazovku, bez problémů dosáhnout dvou dnů výdrže na nabití. K dispozici je také 66W drátové nabíjení, což je v porovnání s konkurencí rovněž excelentní. Za půl hodiny lze dosáhnout 70 %, což je velmi pěkný výsledek. 50W bezdrátové nabíjení (reverzní schází) pak standardně vyžaduje proprietární bezdrátovou nabíječku. Velikost baterie a výdrž je tedy silnou stránkou novinky.
- dlouhá výdrž na nabití
- podpora rychlého nabíjení
- chybí reverzní bezdrátové nabíjení
Konektivita: se vším všudy
Honoru Magic V5 neschází NFC a 5G či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Dále ve výbavě najdeme Wi-Fi 7 i nejnovější Bluetooth 6, avšak technologie UWB schází.
- bezproblémová konektivita
- avšak bez UWB
Fotoaparát: včetně teleobjektivu
Honor Magic V5 se prezentuje také jako schopný fotomobil, a to díky kombinaci tří snímačů na zadní straně a dvou selfie kamer. Právě fotovýbava může být velkým lákadlem pro někoho, kdo se rozhoduje mezi Honorem a již zmíněným Z Foldem, neboť v tomto ohledu má čínská konkurence navrch.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka (2×)
|Rozlišení
|50 Mpx
|64 Mpx
|50 Mpx
|20 Mpx
|Velikost snímače
|?"
|1/2"
|?"
|?"
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.5
|f/2.0
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|70 mm
|13 mm
|? mm
|Stabilizace
|optická
|optická
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Zaostření
|PDAF
|PDAF
|AF
|fixní
Výsledky v podobě zachycených snímků pak vypadají na první pohled, ale i při detailnějším zkoumání, velmi pěkně. Zpravidla bezproblémové je rovněž nastavení expozice či kontrastu. Velmi solidní výsledky novinka podává také za zhoršených světelných podmínek, kdy dokáže telefon vytáhnout poměrně hodně detailů i z tmavých scén, viz záběr rostliny či větrníku. Působivý je rovněž zoom, kdy i 100násobné přiblížení může být v některých scénářích stále použitelné. Mým osobním favoritem však byl obvykle teleobjektiv, s nímž můžete fotografii dodat pěknou hloubku. Nejen teleobjektivem, ale i ultraširokoúhlým objektivem, přitom Honor podle mého názoru výrazně překonává nový Fold.
Honor Magic V5 4K 60 FPS
Co se selfie kamer týče, mají uživatelé k dispozici dvakrát identický 20Mpx senzor s širokým rozsahem záběru 90 stupňů a clonou f/2.2, který zvládá i záznam videa ve 4K s 30 FPS. Maximem telefonu je pak 4K s 60 FPS. Videozáznam má solidní stabilizaci i vcelku rychlé přeostřování.
- kvalitní fotovýbava
Software: AI nemůže chybět
Novinka dorazila vybavena řadou funkcí umělé inteligence. S jejich pomocí můžete například sumarizovat text, upravovat fotografie nebo využít praktického překladače. Honor už umí řadu funkcí spojených s AI v češtině, což si rozhodně zaslouží pochvalu a oproti předešlým modelům se o něco zlepšil také multitasking na větším displeji. Výtku si však značka zaslouží za stále relativně velké množství bloatwaru v podobě předinstalovaných aplikací a her.
- svižný chod
- uzpůsobení ohebnému displeji
Zhodnocení
Honor Magic V5 je velmi povedeným smartphonem, který boduje nejen konstrukcí a displeji, ale také mnoha dalšími aspekty. Za zmínku přitom rozhodně stojí obří baterie s podporou velmi rychlého nabíjení, ale také kvalitní fotovýbava. Uživatelé jistě ocení rovněž ochranu IP59, stejně jako řadu funkcí umělé inteligence.
Konkurence
Jasnou alternativou je Samsung Galaxy Z Fold7, který nabídne ještě propracovanější nadstavbu One UI a zároveň i stejně/podobně kompaktní zpracování a ochranu. Honor avšak boduje v oblasti fotovýbavy a také baterie.
Samsung Galaxy Z Fold7
|Rozměry
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 8" (2 184 × 1 968 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 400 mAh, doba nabíjení: 1:20 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
