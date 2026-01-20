mobilenet.cz na sociálních sítích

Lehký, tenký a se třemi foťáky, takový je nový Honor Magic8 Pro Air

Michal Pavlíček
13
Lehký, tenký a se třemi foťáky, takový je nový Honor Magic8 Pro Air
Fotografie: Honor
  • Tloušťka je pouhých 6,1 mm, hmotnost pak jen 155 gramů
  • Mobil je osazen baterií s kapacitou 5 500 mAh
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 9500
  • Ve výbavě nechybí ani 64megapixelový teleobjektiv

Do segmentu velmi tenkých telefonů se rozhodl vstoupit rovněž Honor (viz honor.com), avšak novinka Magic8 Pro Air se snaží ukázat, že to jde i bez velkých kompromisů. Novinka se chlubí hliníkovým rámem, skleněnými zády a především tloušťkou jen 6,1 milimetrů. Rekordy Honor tedy zdaleka neboří, na druhou stranu bezpečně patří mezi nejtenčí mobily současnosti. Velmi příjemně vypadá hmotnost, uznejte sami, že 155 gramů je výrazně pod dnes obvyklým průměrem.

Honor Magic8 Pro Air

Do tenkého a lehkého těla se přesto vešla třeba baterie s kapacitou 5 500 mAh a podporu 80W drátového nabíjení, respektive 50W bezdrátového nabíjení. Počítat můžete i s fyzickým slotem pro dvě nano SIM karty nebo stereo reproduktory.

Honor Magic8 Pro Air

Čelní straně dominuje 6,31" LTPO Super AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Těšit se můžete i na ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Maximální jas displeje pak může dosahovat až 6 000 nitů.

Honor Magic8 Pro Air

Špičkově je novinka vybavena i po stránce hardwaru. Honor nasadil procesor Dimensity 9500 od MediaTeku a až 16GB operační paměť či až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Základem však bude varianta 256+12 GB. Samozřejmostí je nejnovější Android 16 a nadstavba MagicOS 10.

Honor Magic8 Pro Air

Na zadní straně vás zaujme horizontálně orientovaný modul s fotoaparáty, kam Honor dostal hned tři vítané objektivy. Hlavní 50megapixelový fotoaparát o velikost 1/1,3" a světelností f/1.6 má optickou stabilizaci obrazu. Dále je připraven 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který poslouží i jako makro snímač. Nakonec je zde i 64megapixelový teleobjektiv s 3,2× bezztrátovým zoomem a optickou stabilizací obrazu.

Recenze Honor Magic8 Pro – Když chcete styl i výkon
Přečtěte si také

Recenze Honor Magic8 Pro – Když chcete styl i výkon

Nový Honor Magic8 Pro Air se začne již tento týden prodávat na čínském trhu. Základní cena je stanovena v přepočtu na 18 tisíc korun i s daní, vrcholná verze s 1TB pamětí vyjde v přepočtu na 21,5 tisíce korun i s daní. Zda se s tenkým Honorem setkáme i v Evropě, není v tuto chvíli jisté.

Technické parametry Honor Magic8 Pro Air

Kompletní specifikace
Konstrukce150,5 × 71,9 × 6,1 mm, 155 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,31" (2 640 × 1 216 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500,
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
honor.com/cn
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Parádní mobil, velikost, hmotnost, výbava super 👍
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Honor to dokázal kombinace tenkého a dobře vybaveného kompaktu. Uvidíme zda se objeví v EU..
Odpovědět
lendelos
lendelos
Takto by to malo vyzerat. Pekny design, vyborna baterka, vaha a hlavne konecne zmensenie aj velkosti okrem len tenkosti co nedava veky zmysel. A dokonca nadstandardna fotovybava vzhladom na celkovu velkost a tenkost. Dufam ze dorazi aj na nas trh.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Patrik Čech
Patrik Čech
Velice zajímavý telefon "typu Air", který konečně dává smysl. Pokud zde oficiálně nebude, čínská verze vyjde na 900$. To není tak špatné. Čínská ROM umí i česky, včetně Android Auto a nemá u nás moc použitelný AI slop.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze