Lehký, tenký a se třemi foťáky, takový je nový Honor Magic8 Pro Air

Do segmentu velmi tenkých telefonů se rozhodl vstoupit rovněž Honor (viz honor.com), avšak novinka Magic8 Pro Air se snaží ukázat, že to jde i bez velkých kompromisů. Novinka se chlubí hliníkovým rámem, skleněnými zády a především tloušťkou jen 6,1 milimetrů. Rekordy Honor tedy zdaleka neboří, na druhou stranu bezpečně patří mezi nejtenčí mobily současnosti. Velmi příjemně vypadá hmotnost, uznejte sami, že 155 gramů je výrazně pod dnes obvyklým průměrem.
Do tenkého a lehkého těla se přesto vešla třeba baterie s kapacitou 5 500 mAh a podporu 80W drátového nabíjení, respektive 50W bezdrátového nabíjení. Počítat můžete i s fyzickým slotem pro dvě nano SIM karty nebo stereo reproduktory.
Čelní straně dominuje 6,31" LTPO Super AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Těšit se můžete i na ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Maximální jas displeje pak může dosahovat až 6 000 nitů.
Špičkově je novinka vybavena i po stránce hardwaru. Honor nasadil procesor Dimensity 9500 od MediaTeku a až 16GB operační paměť či až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Základem však bude varianta 256+12 GB. Samozřejmostí je nejnovější Android 16 a nadstavba MagicOS 10.
Na zadní straně vás zaujme horizontálně orientovaný modul s fotoaparáty, kam Honor dostal hned tři vítané objektivy. Hlavní 50megapixelový fotoaparát o velikost 1/1,3" a světelností f/1.6 má optickou stabilizaci obrazu. Dále je připraven 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který poslouží i jako makro snímač. Nakonec je zde i 64megapixelový teleobjektiv s 3,2× bezztrátovým zoomem a optickou stabilizací obrazu.
Nový Honor Magic8 Pro Air se začne již tento týden prodávat na čínském trhu. Základní cena je stanovena v přepočtu na 18 tisíc korun i s daní, vrcholná verze s 1TB pamětí vyjde v přepočtu na 21,5 tisíce korun i s daní. Zda se s tenkým Honorem setkáme i v Evropě, není v tuto chvíli jisté.
Technické parametry Honor Magic8 Pro AirKompletní specifikace
|Konstrukce
|150,5 × 71,9 × 6,1 mm, 155 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,31" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
