Reklamy v nadstavbě od Samsungu? I toho se možná dočkáme s příchodem One UI 2.5

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Redaktoři tizenhelp.com získali první screenshoty prostředí One UI 2.5 od Samsungu, které přináší poměrně nepříjemné zjištění. Podle nich by se totiž mohly přímo v systému vyskytovat reklamy (z dostupných obrázků minimálně na zamykací obrazovce a také v aplikaci počasí).

Dle názoru redaktora zmíněného serveru by se mohly reklamy objevit u cenově dostupných telefonů z řad Galaxy A a Galaxy M. U zobrazených reklam si lze navíc všimnout časovače na 15 sekund, takže je pravděpodobně nelze přeskočit. Zaměstnanec Samsungu přitom již v minulosti redaktorům tizenhlep.com potvrdil, že do systému plánují implementovat reklamní sdělení. Jestli se však do telefonů skutečně dostanou reklamy v podobě uvedené výše, ukáže teprve až čas.

Nejnovější nadstavba One UI 2.5 by měla dorazit s představením telefonů řady Galaxy Note20 a ohebného Samsungu Galaxy Fold 2. Později se objeví i na starších telefonech.