Nulový zájem, nebo trefa do černého? Samsung Galaxy M01 potěší cenou i baterií

Fotografie: Samsung

Samsung si zřejmě uvědomil, že na rozvojových trzích má notné rezervy, které chce zaplnit. Důkazem je dnes odhalený Galaxy M01, který cílí na nenáročné uživatele, pro které je důležitá primárně baterie. V ostatních aspektech ale jde o základ základu. Na novinku se můžeme detailněji podívat díky sammobile.com

V této cenové kategorii příliš nepřekvapí 5,7palcový HD+ displej s Infinty-V výřezem. Pochopitelně nejde o AMOLED, ovšem v této cenové kategorii by to byl malý zázrak. Pokud by pro vás displej byl stále moc malý, nabízí se jen o trochu draží alternativa v podobě Galaxy M11, který Samsung představil už dříve. O výkon se u novinky stará Snapdragon 439, kterému bude sekundovat 3 GB operační paměti. 32GB úložiště si zájemce může rozšířit pomocí slotu pro paměťové karty microSD.

Velkým benefitem je baterie s kapacitou 4 000 mAh, přičemž většina konkurence nabízí častokrát mnohem méně. Nicméně zmínit musíme, že baterie není jediným předpokladem dlouhé výdrže, což mimochodem potvrdil i náš test Samsungu Galaxy M21. Každopádně je škoda, že novince chybí podpora rychlého nabíjení.

Podle trendů je na zadní straně duální fotoaparát. Jako kdyby už se výrobci báli vypustit smartphone pouze s jednou čočkou, tedy až na Apple a jeho nový iPhone SE (2020). Zde jde o kombinaci 13+2 Mpx, přičemž snímač s nižším rozlišením slouží pro zachycení hloubky ostrosti. Selfie kamerka nabízí 5Mpx rozlišení a její kvalita bude vhodná maximálně pro sdílení na sociální sítě.

Galaxy M01 se bude prodávat v černé, červené a tmavě modré, a to za zhruba 120 dolarů, tedy 3,5 tisíce včetně DPH. Lze očekávat, že pokud by se novinka dostala i mimo Indii, cena by byla podobná. Nabízí se však otázka, zda by vůbec tuzemští zákazníci takovýto základ ocenili.