Redmi A2 bude základem pro nenáročné se 2 foťáky

Xiaomi připravuje naprosto základní telefon. Naznačují to informace winfuture.de. Mělo by se jednat o Redmi A2 s plastovou konstrukcí a 6,52" IPS displejem, který si vystačí s jen s HD+ rozlišením. Pod kapotou by se měl objevit nový procesor Helio G36 od MediaTeku společně s pouze 2GB RAM a 32GB úložištěm.

Prostředí má zajišťovat odlehčený Android 13 Go, který z části ospravedlňuje slabý hardware. Na zadní straně bude hlavní 8megapixelový fotoaparát a prozatím blíže nespecifikovaný sekundární objektiv. Baterie s kapacitou 5 000 mAh slibuje dlouhou výdrž. Naopak podpora jen 10W drátového nabíjení znamená dlouhé nabíjení. Navíc přes zastaralý konektor microUSB.

Redmi A2 by se mělo oficiálně představit v nejbližších týdnech, přičemž cena by se měla pohybovat pod hranicí 2 500 Kč.