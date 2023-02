Řada Galaxy S23 má geniální vychytávku pro hráče. Proč stojí za pozornost?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Letošní vlajkové smartphony Samsung řady Galaxy S23 představily kromě odolnějšího skla Gorilla Glass Victus 2 či zbrusu nové 12Mpx selfie kamerky také procesor Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy upravený speciálně pro tyto modely. S jeho nástupem zajásali kromě běžných uživatelů také herní nadšenci, pro které si však Samsung připravil ještě jednu další velmi zajímavou vychytávku, na níž upozornil nasilemaktech.com v recenzi modelu S23 Ultra.

Přehledně shrnujeme všechny novinky v telefonech Galaxy S23

V ní se odkazují na funkci, kterou objevili ve výrobcem integrované aplikaci Game Launcher, konkrétně pak v sekci Game Booster (tlačítko Další vpravo dole a poté Game Booster). Zde se má ihned nad tlačítkem s možností „Nízká obnovovací frekvence“ nacházet „Pause USB Power Delivery“. V podstatě se jedná o funkci ne nepodobnou tomu, co jste mohli zažít se staršími notebooky osazenými vyměnitelnou baterií. Pokud byly notebooky napájeny ze sítě, fungovaly jako stolní počítač, aniž by se v nich nacházela (uživatelsky vyjmutelná) baterie.

Funkce dá odpočinout baterii a také zajistí generaci menšího množství tepla.

V podobném duchu pak funguje i zmíněná funkce, jejíž aktivace začne posílat energii z připojeného adaptéru/kabelu přímo do telefonu, přičemž dá odpočinout baterii, která se nebude zbytečně nabíjet a vybíjet. To by mimo jiné mělo vést ke generaci menšího množství tepla, tedy i možnosti hrát delší dobu na vyšší výkon bez hrozby podtaktování. Zároveň lze však takto i logicky prodloužit životnost baterie. Jedná se tak o velmi praktickou vychytávku, která je běžná spíše u speciálních herních telefonů, přitom ji Samsung nabízí pro „běžné“, i když náročnější zákazníky.

Funkce si redaktoři všimli u řady Galaxy S23, někteří uživatelé však hlásí, že ji mohou aktivovat i u starších zařízení Galaxy (po aktualizaci aplikace Game Launcher). Tlačítko se také může objevit pouze v případě připojeného nabíjecího kabelu, u testovaných modelů Galaxy S23 a S23 Ultra (stejně jako u základního modelu Galaxy S22) se nám však tato funkce nezobrazuje, ať už telefon je, či není připojen k nabíjení se standardem Power Delivery. V současnosti čekáme na vyjádření českého zastoupení výrobce. Do komentářů nám případně můžete napsat, zda jste tuto možnost v nastavení našli.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh

Přejít do katalogu Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB Rozměry 157,8 × 76,2 × 7,6 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh