Již tak širokou nabídku s bezdrátovými sluchátky rozšířil model Galaxy Buds2, který se snaží jít ve šlépějích velmi povedených Galaxy Buds+. Jak si novinka vedla? A vyplatí se její nákup? To prozradí náš test.

Nejnovější sluchátka z dílny Samsungu sází na atraktivní design, podporu ANC a v neposlední řadě také relativně příznivou cenu. Podaří se jim prosadit na trhu „opravdu bezdrátových sluchátek“?

Technické parametry Samsung Galaxy Buds2

Rozměry (sluchátka, pouzdra) 17,0 × 20,9 × 21,1 mm, 50,2 × 50,0 × 27,8 mm Hmotnost (sluchátka, pouzdra) 5 gramů, 41,2 gramů Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky SBC, AAC, Samsung Scalable Délka poslechu (dle výrobce) až 5 hodin hudebního poslechu (s ANC), až 7,5 hodiny bez ANC Celková délka poslechu (při dobíjení z pouzdra) 20 hodin poslechu (s ANC), 29 hodin poslechu bez ANC Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-C nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové náušníky tří velikostí

Konstrukční zpracování: decentní a pohodlná

Samsung Galaxy Buds2 jsou nabízena celkem ve čtyřech barevných variantách (olivová, grafitová, bílá a fialová), které sdílejí bílou barvu vnější strany pouzdra a odlišují se pouze barvou „vnitřku“ a samotných sluchátek. Pouzdro z lesklého plastu na vnější straně a matného provedení uvnitř tvarem připomíná pouzdro Galaxy Buds Live, což znamená, že se jedná o malý kvádr, nikoliv „váleček“ jako v případě Galaxy Buds a Galaxy Buds+.

Z hlediska kvality zpracování si nelze na nic stěžovat. Pant pouzdra má ideální tuhost a při zavírání se díky pružince automaticky (jemně) dovře. Také sluchátka jsou magneticky jištěna proti vypadnutí z pouzdra. Ani při otočení otevřeného pouzdra naruby tedy jen tak nevypadnou. Na rozdíl od prémiových Galaxy Buds Pro (IPX7) mají Galaxy Buds2 certifikaci „pouze“ IPX2. To znamená, že si poradí s potem i (slabším) deštěm, což je podle mě pro většinu uživatelů naprosto dostatečná úroveň zvýšené odolnosti.

Sluchátka Galaxy Buds+ v uších drží ještě o něco lépe.

Jedním z nejdůležitějších parametrů u bezdrátových sluchátek tohoto typu je, jak dobře drží v uších. Ideálního výsledku lze přitom dosáhnout díky třem velikostem silikonových náušníků, které najdeme v balení a aplikace Galaxy Wear dokonce dokáže i poradit, zda vám sluchátka sedí dobře přehráním krátké znělky do sluchátek ve chvíli, kdy je máte nasazené. Na základě několikatýdenního používání mohu prozradit, že Galaxy Buds2 jsou příjemná i během delšího nošení a dovolím si tvrdit, že i vhodná pro sportovní aktivity, jako je běh nebo návštěva posilovny. V případě přímého srovnání s Galaxy Buds+, která jsou vybavena rovněž silikonovými „ploutvičkami“, však Galaxy Buds2 přeci jen až tak dobře v uších nedrží. Mezigeneračně tedy došlo k mírnému zhoršení, podstatným faktorem je však vždy samotný tvar uší, a proto je ideální si sluchátka před nákupem vyzkoušet, máte-li tu možnost.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

zvýšená odolnost IPX2

drží v uších

čtyři barevné varianty

Nelíbilo se nám Galaxy Buds+ však držela v uších ještě lépe

Zvuk: ANC a kvalitní zvuk

Galaxy Buds2 disponují kromě běžného wooferu starajícího se zejména o basovou složku také tweeterem, jenž má zajistit lépe podané vyšší frekvence. Během poslechu si tak můžete užít pěkně prokreslené a čistě podané výšky, slušné (ale nikoliv přebasované) nižší frekvence (někdo by možná preferoval i údernější basy) i pěkně podané středy. Celkové zvukové podání je relativně vyvážené podobně jako u předchůdce a upravit si jej můžete pomocí přednastavených voleb ekvalizéru. Bohužel není možné si vytvořit vlastní nastavení, což je trochu škoda. Potěšila by možná také širší nabídka podporovaných kodeků než standardní AAC, SBC a proprietární Samsung Scalable. Pokud však posloucháte hudbu přes Spotify, může vám to být z hlediska kvality vcelku jedno.

Výtky nemám ani ke kvalitě zvuku během telefonních hovorů. Protistrana mě slyšela dobře, i když jsem se zrovna nacházel na rušném místě, stejně tak já ji. Díky ANC navíc můžete potlačit okolní hluk (samozřejmě nejen při volání, ale i při poslechu hudby), ale také jej mít vypnuté nebo naopak aktivovat tzv. „Okolní zvuk“, který zesílí ruchy z okolí. Aktivní potlačení hluku si tradičně nejlépe poradí s nízkými frekvencemi, při procházce městem s aktivovaným ANC tak stále uslyšíte troubení vozidel či cvrlikání ptactva, obecně vzato však ANC nefunguje špatně a jeho aktivace je rozhodně znát. Na rozdíl od Galaxy Buds Pro jej však musíte aktivovat manuálně, k automatickému zapnutí/vypnutí nedochází.

Při spárování s produkty Galaxy lze aktivovat herní režim pro snížení latence.

Pokud máte sluchátka spárovaná s telefonem či tabletem Samsung, můžete se těšit i na některé doplňkové funkce, jako je například automatické spárování sluchátek s telefonem, když vám někdo volá, ačkoliv jste předtím třeba sledovali video na tabletu. Stejně tak lze aktivovat herní režim, který sníží latenci při hraní her, ačkoliv je jasné, že vyloženě k hraní tato sluchátka dělaná nejsou. Při sledování videí (například na YouTube) je však latence relativně nízká a ani při spárování sluchátek s telefonem jiné značky než Samsung nebylo sledování videí se sluchátky nijak nekomfortní. Praktická je také možnost sluchátka vyhledat, respektive najít jejich poslední známou lokaci, což může pomoci v případě, že je zapomenete v kavárně apod.

Líbilo se nám solidní kvalita zvukového projevu

povedené ANC

doplňkové funkce v propojení s telefony Samsung

Nelíbilo se nám bez podpory aptX

ekvalizér si nelze přesně nastavit

Funkce a ovládání: jednodušší už to být nemůže

Některé funkce dostupné pro majitele smartphonů a tabletů Galaxy jsem částečně zmínil již v předchozí kapitole, jiné jsou přístupné všem. Jedná se například o možnost nastavení gest pro ovládaní, kdy lze samostatně upravit nastavení pravého i levého sluchátka. Dotykem, poklepáním či dlouhým přidržením tak lze nejen regulovat hlasitost či přeskakovat skladby, ale také například aktivovat Spotify. V případě, že máte zařízení Galaxy, můžete vyvolat i asistenta Bixby. Ovládání sluchátek je velmi intuitivní a plošky na vnější straně reagují přesně. V průběhu používání jsem se nesetkal s tím, že by sluchátka registrovala nechtěné dotyky.

Líbilo se nám snadné ovládání

možnost nastavení dotykových gest

Výdrž baterie: příkladná

Výrobce slibuje až 7,5 hodin poslechu hudby na jedno nabití s deaktivovaným ANC a 5 hodin poslechu při využití aktivního potlačení hluku. Po tak dlouhou dobu jsem v kusu nikdy sluchátka nepoužíval, na základě průběžného používání (střídavě bez i s ANC) však usuzuji celkovou výdrž zhruba 20 hodin, což není vůbec špatné. Stav baterie indikuje LED na pouzdru, stejně tak můžete sledovat úroveň nabití v aplikaci.

K nabíjení poslouží USB-C, ale také bezdrátové nabíjení standardu Qi, které bylo kompatibilní se všemi bezdrátovými nabíjecími podložkami, které jsem testoval.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

bezdrátové nabíjení

Zhodnocení

Samsung Galaxy Buds2 jsou povedená sluchátka, která si za doporučenou cenu 3 790 Kč jistě najdou své příznivce. Kromě povedeného designu nabízí solidní komfort během nošení, kvalitní zvuk a (zejména pro majitele zařízení Galaxy) také praktické funkce.

Konkurence

Zajímavou alternativu mohou představovat starší Galaxy Buds+, která zakoupíte za podstatně méně, přitom nabídnou ještě lepší úroveň držení v uších. Schází jim však aktivní potlačení hluku.

Pokud preferujete pecková sluchátka, představují velmi zajímavou volbu Huawei FreeBuds 4, která nabídnou povedený design i velmi dlouhou výdrž na nabití.

