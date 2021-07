Nemáte rádi pecky? Nebo vám zkrátka nesedí v uších? Jak Apple, tak Huawei na vás myslí, a proto mají v nabídce klasická pecková sluchátka. Novinkou od Huawei jsou FreeBuds 4, která navazují na velmi povedená FreeBuds 3. Jak se evoluce vydařila prozradí tato recenze.

Nemáte rádi „špunty“? Máme pro vás dobrou zprávu, stále existují výrobci, kteří mají v nabídce i kvalitní „pecky“, například Huawei. Dnes se podíváme na sluchátka FreeBuds 4, která vylepšují některé věci z předchozí generace a navíc jsou k dispozici za velmi slušnou cenu.

Technické parametry Huawei FreeBuds 4

Rozměry pouzdra 58 × 21,2 mm Rozměry sluchátek 41,4 × 16,8 × 18,5 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 38/4,1 gramů Certifikace odolnosti IPX4 Komunikace Bluetooth 5.2 Cena 3 490 Kč

Obsah balení: vše potřebné

sluchátka v nabíjecím pouzdře

USB-C nabíjecí kabel

náhradní špunty S a L

dokumentace

Konstrukční zpracování: větší AirPods

Podobnost s AirPods Huawei nezapře, bylo tomu tak u FreeBuds 3, je tomu tak i v případě FreeBuds 4. Sluchátka vypadají na první pohled téměř identicky, jedná se tedy o pecky, ze kterých trčí poměrně výrazná nožička. FreeBuds jsou také stejně lesklá, avšak narozdíl od AirPods jsou dostupná ve dvou barevných variantách – námi testované lesklé černošedé a bílé. Nám se více líbí právě černošedá.

Hodnotit design FreeBuds upřímně není snadné. Pokud se vám líbí AirPods, budou se vám líbit i FreeBuds. Pokud se vám AirPods nelíbí, nadšeni nebudete ani z FreeBuds. Design je ale subjektivní, ovšem to, že jsou precizně zpracovaná, to je zkrátka fakt. Vše perfektně lícuje, sluchátka jsou navíc i přes nízkou hmotnost 4,1 gramu velice bytelná. Hmotnost se navíc mezigeneračně snížila, což chválíme.

Tmavá barevná varianta působí elegantně.

Na sluchátkách je několik důležitých prvků. Vnější část je osazená dvěma senzory. Slouží pro rozpoznání vyjmutí z ucha, kdy se automaticky přeruší přehrávání hudby, což funguje i v případě iOS. Na těle je i mikrofon a také malý pin, který přesně zapadne do konektoru v dobíjecím pouzdře. Ten slouží pro nabíjení, podobně jako u AirPods.

Obě sluchátka rovněž rozpoznají, pokud na jejich vnější plochu nožky dvakrát poklepete. V nastavení doprovodné aplikace si můžete vybrat, jakou akci dvojitý poklep vyvolá. O tom si však povíme více až později. Sluchátka jsou odolná dle certifikace IPX4, takže potu odolají bez problémů. Odolnost se ale týká jen sluchátek, nikoli pouzdra.

Zastavíme se také u nabíjecího pouzdra. To je opět kulaté a vcelku subtilní s průměrem 58 mm, bouli v kapse vám však může udělat tloušťka 21,2 mm. Bez sluchátek váží pouzdro velmi příjemných 38 gramů, se sluchátky tedy ani ne 50 gramů. Velmi chválíme silné magnety a stejně tak kloub pouzdra, který jde sice zvednout, ale i tak drží velmi pevně na místě. Stejně tak potěší pružinky, které pomohou při otevírání/zavírání a skvěle fixují kloub v poloze „otevřeno“. Za nás naprosto dokonalé. V pouzdře je přitom baterie s kapacitou 410 mAh, každé sluchátko má baterii s kapacitou 30 mAh.

Ze spodní hrany matného pouzdra zaujme USB-C, za což chválíme. Hned vedle je notifikační LED, která informuje o nabíjení pouzdra. Na pravém boku je pak malé kulaté tlačítko, které slouží pro zahájení synchronizace s novým zařízením. Jediným ozvláštňujícím prvkem je pak stříbrná ploška na zadní straně, kde se rovněž nachází logo Huawei v textové podobě.

Nabíjení je extrémně rychlé, pouzdro včetně sluchátek se nabije zhruba za 40 minut, sluchátka se pak z pouzdra dobijí ani ne za hodinu. To jsou dokonce lepší výsledky, než uvádí Huawei. Pouzdro dobije sluchátka celkem 4,5× a sluchátka mají standardní výdrž zhruba 4 hodiny, ovšem ta se snižuje, pokud využíváte ANC. Nejčastěji se dostanete na zhruba 2,5 až 3 hodiny na nabití. Pouzdro umí i rychlonabíjení, zcela vybitá sluchátka se za 15 minut nabijí pro poslech na 2 hodiny (bez ANC).

Líbilo se nám precizní zpracování

senzory a dotyková plocha

dvě barevné varianty

Nelíbilo se nám poměrně dlouhá nožka

Párování a doprovodná aplikace: jednoduše, přehledně

Abyste využili potenciál FreeBuds 4, je nutné stáhnout aplikaci Huawei AI Life, která slouží pro ovládání a rovněž detailní nastavení různých produktů Huawei, tedy nejen sluchátek. Aplikace je dostupná pro Android i iOS, což chválíme.

Stáhnout HUAWEI AI Life

Samotná aplikace je velmi přehledná. Na úvodní stránce vidíte stav nabití levého i pravého sluchátka i samotného pouzdra, stejně tak se můžete dostat k nastavení poklepu. K dispozici jsou pouze dvojité poklepy, jedním poklepem tedy žádnou funkci neaktivujete. Můžete nastavit například aktivaci hlasového asistenta, přeskakování mezi skladbami a aktivaci ANC. Na závěr jsme si nechali jedno opravdu podstatné vylepšení, skrze sluchátka lze nově regulovat i hlasitost. Stačí jemně posouvat směrem dolů/nahoru po délce „nožky“. Perfektní, chválíme!

Líbilo se nám přehlednost

správa ANC

nastavení poklepů

snadné párování

ovládání hlasitosti

Zvuk: to se nám líbí

Nebojíme se hned na úvod prozradit, že po zvukové stránce se FreeBuds 4 řadí mezi nejlepší bezdrátové pecky na trhu.

Spojení je zajištěno díky Bluetooth 5.2, sluchátka zvládají simultánní propojení s mobilem i notebookem, přičemž poznají, jaké zařízení právě používáte. Už jsme zmínili, že párování a připojení je extrémně rychlé, nyní to můžeme jen zopakovat. Jakmile otevřete krabičku a sluchátka vložíte do uší, ihned uslyšíte úvodní znělku signalizující zapnutí a bez čekání můžete začít poslouchat. Párování je kolikrát tak rychlé, že telefon nestihne ani zobrazit ikonu připojení Bluetooth zařízení. Z našich zkušeností je párování FreeBuds 4 dokonce ještě rychlejší než v případě druhé generace Apple AirPods.

Hrají zkrátka skvěle.

Zvuk je čistý a Huawei se soustředil i na basovou složku, která však není natolik dominantní, aby upozadila zbytek projevu. O ten se stará 14,3mm dynamický reproduktor v každém sluchátku, celkově jsme s výstupem byli velice spokojeni. Audiofilové by už vzhledem k typu konstrukce stejně o sluchátkách nepřemýšleli, zbytek bude spokojen. Stejně je to v případě hovorů. Zvuk je čistý, protistrana si komunikaci pochvalovala, problémem nebyl ani slabší vítr a pohyb (chůze), protože Huawei umístil mikrofon do kanálku, aby blokoval hlavní příval vzduchu. Hráče potěší slušná latence 150 ms, v případě systému HarmonyOS klesá dokonce na 90 ms. Celkově vzato se jedná o jedny z nejlépe hrající pecek, která jsme měli v uších.

Líbilo se nám výrazné basy

synchronizace zvuku a videa

Funkce a ovládání: ANC a další

Jednou z nejzajímavějších a nejočekávanějších funkcí je samozřejmě ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. Jak už víme, funkci lze regulovat skrze aplikaci, aktivovat/deaktivovat ji však můžete i dvojitým poklepem na levé (pravé) sluchátko. Následně ženský hlas ve sluchátku oznámí, že ANC bylo aktivováno/deaktivováno. Reálně může ANC snížit úroveň hluku o 25 dB, což je o 10 dB více než v případě FreeBuds 3.

Síla ANC je v tomto případě vhodná do MHD či letadla, kde odruší některé nepříjemné zvuky, ovšem 100% rozhodně není. Ideální je do kanceláře, kde sluchátka bez problémů odhluční nepříjemné cvakání klávesnice. Huawei se pyšní funkcí, která zmapuje uživatelův zvukovod a na základě toho ANC přizpůsobí. Funguje to tak, že sluchátka vypustí zvuk, senzor následně zachytí odezvu (délku) průchodu a díky tomu lépe přizpůsobí šumění, které eliminuje a vyrovnává nepříjemné zvuky.

Líbilo se nám ANC pomůže...

Nelíbilo se nám ...ale dokonalé není (ani být nemůže)

Zhodnocení: kvalitní alternativa

FreeBuds 4 mají spoustu zajímavých funkcí. Oceňujeme bytelné zpracování, rychlé nabíjení, slušnou výdrž i kvalitu zvuku. Celkově vzato jde o skvělou alternativu k AirPods, pokud máte Huawei nebo jiný Android. Stejně tak oceňujeme snahu a nasazení ANC, i když zde je lepší očekávat méně, než být následně zklamaný. Pokud bychom měli něco kritizovat, bude to zřejmě jen delší nožka.

FreeBuds 4 seženete za zhruba 3,5 tisíce korun, v akci i okolo 3 tisíc korun, což je skvělá cena. Huawei by měl nabízet i variantu s bezdrátovým nabíjením, ta by však měla být o zhruba 700 Kč dražší a aktuálně na našem trhu dostupná není. Za své peníze dostanete sluchátka s dobrým zvukem, pokud navíc hledáte kvalitní pecky, stejně nemáte moc na výběr. Pokud naopak pecky nepreferujete, určitě se zaměřte na FreeBuds Pro, která seženete za velmi podobnou cenu.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz