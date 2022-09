Motorola nám letos přinesla už několik zajímavě vybavených smartphonů, které nově doplnila vskutku ultimátně vybavená vlajková loď. Sází novinka všechno na unikátní fotovýbavu, nebo má ještě jiná skrytá esa v rukávu?

Nedávno testovaná Motorola Edge 30 zaujala výkonným procesorem, 144Hz OLED displejem či zajímavou fotovýbavou. Pokud však chcete (v současnosti) to nejlepší, je zde Motorola Edge 30 Ultra – první komerčně dostupný smartphone s 200Mpx fotoaparátem, který má navíc nejlepší procesor od Qualcommu, vysoce výkonné nabíjení i velký displej. Jak si novinka vedla v redakčním testu?

Technické parametry Motorola Edge 30 Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 161,7 × 73,5 × 8,4 mm , 198,5 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,75 GHz + 4×2 GHz , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 610 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 0:19 hodin Dostupnost , 21 990 Kč

Obsah balení: s nabíječkou i pouzdrem

Balení je na dnešní poměry nadstandardní, neboť obsahuje (kromě telefonu) také 125W napájecí adaptér, ochranné pouzdro a samozřejmě i kabel typu USB-C/USB-C, který někteří výrobci z environmentálních důvodů již také nedodávají.

Líbilo se nám včetně nabíječky i pouzdra

Konstrukční zpracování: oblé boky a sympatický vzhled

Ačkoliv Motorola vcelku ráda využívá plochých rámečků, model Ultra sází na zaoblené boky, díky čemuž velmi dobře padne do dlaně. Plochá je naopak spodní a horní část kovového rámu, který po celém obvodu lemuje celkem 7 plastových anténních předělů. Při troše snahy lze dokonce mobil na rovné podložce vertikálně postavit, což by se teoreticky mohlo hodit při natáčení videa na výšku.

Více než rámečky však na sebe strhne pozornost fotomodul, jenž skýtá pohled na velký 200Mpx senzor vystupující nad okolní povrch zad ve třech úrovních. Skleněná záda v testovaném šedočerném provedení Ash Grey s ochranou v podobě Gorilla Glass 5 jsou pískovaná a na dotek vytváří hedvábný dojem, který u telefonů v minulosti využívalo například LG. Z praktického hlediska potěší, že se díky této úpravě nemusíte obávat otisků, snad jen s výjimkou loga výrobce uprostřed, které je převážně lesklé. Motorolu chválím také za jeden drobný detail – umístění označení a log všech nutných certifikací na spodní stranu rámečku. Edge 30 Ultra tak naštěstí není jedním z mnoha smartphonů, jejichž záda hyzdí certifikace.

Co naopak v této cenové třídě příliš nepotěší, to je odolnost pouze dle IP52. Motorola Edge 30 Ultra se sice ani zdaleka neřadí k těm nejdražším vlajkovým lodím, za necelých 22 tisíc korun bych však i přesto uvítal alespoň IP67, když ne IP68. Třeba se výrobce poučí u příštího modelu.

Líbilo se nám líbivý design

velmi příjemně se drží

elegantní a praktické provedení zad

Nelíbilo se nám odolnost jen IP52

Displej: 144Hz OLED

Do svého nejlépe vybaveného smartphonu výrobce nasadil 6,67" OLED panel s podporou až 144Hz obnovovací frekvence, který je již z výroby opatřen ochrannou fólií a standardně jej kryje Gorilla Glass 5. Obnovovací frekvenci lze pak nechat čistě na automatice, případně vynutit 144/60 Hz. 144Hz je přitom nadstandardní hodnota, kterou se valná většina ostatních vlajkových smartphonů pochlubit nemůže, na druhou stranu nabízí Motorola 144Hz frekvenci i u značně levnějších smartphonů, tudíž se oproti nim Ultra tímto nijak zvlášť neodlišuje. Trochu může scházet také technologie LTPO, tudíž frekvence nikdy neklesne na tak nízkou hodnotu, jako je 1 Hz.

Samotná kvalita zobrazovacího panelu, který pro Motorolu dodává společnost TCL, je na velmi vysoké úrovni. Z praktického hlediska potěší například velmi vysoký maximální jas až 1 250 nitů, relativně tenké rámečky i podpora HDR10+. Jemnost 395 PPI je pak podle mého názoru více než dostačující a zároveň šetrnější k baterii než panely s 4K rozlišením.

Ve výbavě neschází ani čtečka otisků prstů, ačkoliv pouze optická a umístěná na můj vkus zbytečně nízko. Na druhou stranu funguje pohotově a zásadní problém jí nedělají ani mírně vlhké prsty. Díky zaobleným okrajům je pak možné využívat rovněž tzv. Okrajová světla. Ta si lze načasovat, upravit jejich barvu i si vybrat, jestli se mají rozsvítit při příchozích hovorech, notifikacích či budíku. V praxi tak mohou nahradit klasickou notifikační diodu (kterou telefon nemá) a upozornit na to, že se něco děje.

A protože se jedná o Motorolu, samozřejmě nechybí ani možnost si z uzamknuté obrazovky číst e-maily či reagovat na notifikace. Skvěle fungují také klasická gesta Moto, jako je zatřepání telefonem pro rozsvícení svítilny či pootočení pro aktivaci fotoaparátu.

Líbilo se nám 144Hz zobrazovací panel

rychlá čtečka otisků prstů

kvalitní AMOLED panel

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být o něco výš

Zvuk: super stereo

Motorola Edge 30 Ultra se může pochlubit kvalitně hrajícími reproduktory, kterým neschází slušné náznaky basů. Jak horní, tak spodní reproduktor přitom má relativně vyrovnanou hlasitost a díky jejich umístění se nestane, že by došlo k jejich ucpání například během hraní her nebo sledování videa na šířku. 3,5mm jack standardně chybí, Motorola však nabízí Dolby Atmos a také několik doprovodných funkcí, jako je například vylepšená kvalita zvuku během hovorů či gesto otočení telefonu displejem dolů, které spustí režim Nerušit.

Líbilo se nám skvěle hrající stereo reproduktory

Výkon hardwaru: nejlepší procesor pro Android současnosti

Motorola byla prvním výrobcem, který u svého smartphonu nasadil Snapdragon 8+ Gen1, a tak nepřekvapí, že i Edge 30 Ultra je tímto špičkovým procesorem vybavena. Kromě brutálního výkonu jeho výhoda spočívá v energetické efektivnosti a nijak extrémním zahřívání ani při náročných operacích. Společnost mu dělá nerozšířitelné 256GB úložiště UFS 3.1 a štědrých 12 GB RAM dostačujících pro náročný multitasking i hraní her.

Líbilo se nám špičkový výkon

Výdrž baterie: ve jménu rychlosti

Baterie a nabíjení je jednou z velmi silných disciplín Motoroly Edge 30 Ultra. Samotná kapacita baterie 4 610 mAh sice nijak nešokuje, výdrž je však více než slušná. Důkazem budiž například 11 hodin spuštěné aplikace YouTube se zhruba 70 až 80% jasem displeje, během čehož došlo k úbytku baterie o 60 %. Standardně jsem se tak dostával na výdrž 1,5 dne, při troše snahy bych se dostal i na dva dny.

Opravdovou specialitou je však rychlost nabíjení. 125W adaptér je přitom přímo v balení a díky technologii Power Delivery s ním můžete klidně nabíjet například i notebook či jinou elektroniku. Níže se můžete podívat na výsledky nabíjení, případně navštívit i na toto téma zaměřený článek. Předností je rovněž podpora 50W bezdrátového nabíjení či 10W reverzního bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

špičková rychlost nabíjení

50W bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G i Wi-Fi 6E

Majitelé Motoroly Edge 30 Ultra se mohou těšit na Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, BDS, GLONASS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. Do telefonu lze vložit až 2 nanoSIM, podpora eSIM však schází.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: potřebujete 200Mpx snímač?

Hlavní hvězdou fotovýbavy Edge 30 Ultra je 200Mpx snímač Samsung HP1 o velikosti 1/1,22", který skládá hned 16 pixelů do jednoho s výslednými pixely o velikosti 2,56 µm a rozlišením 12,5 Mpx. Výrobce nezapomněl ani na optickou stabilizaci či fázové ostření, ačkoliv na rozdíl od Edge 30 Fusion by se nemělo jednat o pokročilejší vícesměrové ostření.

Rovněž 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv pochází z dílny Samsungu. Skládá 4 pixely do 1, disponuje automatickým ostřením a díky ohnisku 14 milimetrů nabídne i slušný rozsah záběru.

Nakonec na zádech najdeme dvojnásobný teleobjektiv, který Motorola považuje za portrétní s ohniskem 50 milimetrů a velmi nízkou clonou f/1.6. V tomto případě se jedná o Sony IMX 663.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 200 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 60 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/1.6 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,22" 1/2,76" ?" 1/2.8" Ohnisko/rozsah 23mm 114˚ 50mm 23 mm Velikost pixelů 0,64 µm 0,64 µm 1,22 µm 0,61 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF automatické ostření PDAF fixní ostření

Že 200Mpx snímač není jen pozlátko, dokazuje kvalita pořízených snímků, které skýtají velké množství detailů, a to i při detailnějším prohlížení a zoomování na větší obrazovce. Také jsou správně zaostřené a mají realistické barevné podání, které však může v přímém srovnání s telefony některých výrobců (například Samsung) působit až trochu nudně (mnozí uživatelé jej však mohou preferovat). Výtky nemám ani k nastavení expozice či tomu, jak funguje HDR. Fotit lze také kromě defaultního nastavení přímo v nativním 200Mpx rozlišení, přičemž zachycení těchto snímků trvá zhruba dvě až tři sekundy a výsledné fotografie mohou mít hravě i přes 50 MB.

Denní snímky

Noční režim a umělé osvětlení

Osobně mě nenapadá, v jakých situacích bych reálně potřeboval vyfotit 200Mpx snímek a nevystačil si s 12,5 Mpx, případně 50 Mpx, které Edge 30 Ultra rovněž umí. Pokud byste si však náhodou chtěli fotografii vytisknout ve velkém formátu, může se tato možnost hodit. Noční snímky jsou pak tak akorát prosvícené, z hlediska barevného podání rovněž nevypadají špatně, občas však ale nejsou správně zaostřené a také si lze občas všimnout světelných artefaktů.

200Mpx snímky ke stažení

Ultraširokoúhlý objektiv fotí mírně světlejší snímky než hlavní objektiv, expozice je však stále bez výtek, stejně jako množství detailů. Díky automatickému ostření navíc nahradí i makro snímač, přičemž výsledné fotografie vypadají velmi dobře. V případě nočních snímků si pak lze všimnout šumu (často v rozích), úroveň prosvícení je však stále solidní. Dvojnásobný portrétní snímač pak dokáže zachytit pěkně vypadající snímky osob, samotný dvojnásobný zoom při focení do dálky však nijak neohromí. V tomto ohledu Edge 30 Ultra trochu zaostává za konkurencí, především pak tou od Samsungu. Portrétní snímky jsou na druhou stranu velmi obstojné i za zhoršených světelných podmínek.

Portrétní snímky a selfie

60Mpx selfie kamerka sice nabídne vysoké rozlišení, škoda však, že nedisponuje také automatickým ostřením. Snímky z ní každopádně vypadají pěkně a vcelku obstojně si poradí i s ostrým světlem. Video lze pak natáčet až v 8K rozlišení s 30 FPS na hlavní snímač, který zvládne rovněž jako jediný 4K záznam, což je rozhodně škoda.

Motorola Edge 30 Ultra 8K 30 FPS

Motorola Edge 30 Ultra 4K 30 FPS

Líbilo se nám povedené snímky z hlavního fotoaparátu

ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

pěkné portrétní snímky

první fotoaparát s 200Mpx senzorem

Nelíbilo se nám 4K záznam zvládne pouze hlavní snímač

pouze dvojnásobný teleobjektiv

Software: Ready For i Moto gesta

Motorola Edge 30 Ultra disponuje funkcí Ready For, která je zjednodušeně řečeno jakousi obdobou systému DeX od Samsungu, ale má několik vychytávek navíc. Mezi ně patří přenos videa z telefonu do počítače, takže můžete místo zpravidla mizerné webkamery streamovat obraz pomocí telefonu. Stejně tak lze spouštět aplikace v desktopovém rozhraní, přenášet soubory nebo sdílet mobilní data. Hned od startu prodeje v telefonu najdete pouze mírně upravený Android 12, který by měl výrobce v budoucnu aktualizovat minimálně na Android 15 (celkem tedy tři aktualizace OS) a zároveň poskytnout čtyři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám praktická funkce Ready For

poměrně čistý Android

praktická Moto gesta

Zhodnocení

Motorola Edge 30 Ultra si podle mého názoru získá fanoušky nejen skvělou výbavou v podobě výkonného procesoru, kvalitního displeje či 125W nabíjení, ale především velmi příznivou cenou 22 tisíc korun. Zajímavá je rovněž fotovýbava v čele s 200Mpx senzorem a pěknými snímky, ačkoliv v tomto ohledu výrobce mírně zklamal absencí záznamu ve 4K na ultraširokoúhlém a zoomovacím objektivu. V neposlední řadě zamrzí i odolnost dle IP52, přestože se design zařízení i zpracování povedlo na jedničku.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz