Motorola Edge 30 Fusion vsadí na špičkové ostření a osvědčený Snapdragon 888+

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zástupce střední třídy z nově představeného tria, Motorola Edge 30 Fusion, slibuje zajímavou výbavu ve stylovém hávu za rozumné peníze. Jaké jsou naše první dojmy?

Motorola Edge 30 Fusion – první dojmy

50Mpx fotoaparát s vícesměrovým ostřením PDAF

Motorola Edge 30 Fusion přichází na trh s fotovýbavou čítající hlavní 50Mpx fotoaparát doplněný o 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s funkcí makro kamerky a také 32Mpx selfie kamerku. Hlavní snímač je přitom zajímavý především díky pokročilému vícesměrovému ostření PDAF, které dokáže přesně zaostřit na 32× více pixelů než konvenční ostření PDAF u smartphonů Motorola. Výsledkem pak mají být rychle a přesně zaostřené snímky i ve zhoršených světelných podmínkách.

Mezi další výbavu se řadí 6,5" pOLED Full HD+ panel se 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 1 100 nitů, který má zaoblené okraje. Ty také využívá k zobrazení notifikací aplikací, příchozích hovorů, časovačů a dalších informací pomocí tzv. Edge Lights (osvětlení zaoblených okrajů displeje). Podobně jako Motorola Edge 30 Ultra má také Edge 30 Fusion skleněná záda s jemným broušeným povrchem, kovový rámeček, ale i 12 GB RAM a 256GB úložiště.

Dostatek výkonu zařízení poskytuje Snapdragon 888+, tedy loňská vylepšená verze vlajkového procesoru, který bude zásobovat energií 4 400mAh baterie. Tu lze nabít až výkonem 68 W, podpora bezdrátového napájení však bohužel schází, a to i přestože jím levnější Motorola Edge 30 Neo disponuje. Co naopak neschází, to je podpora Ready For, která udělá ze smartphonu chytrou pracovní stanici.

Motorola Edge 30 Fusion bude v prodeji od 12. září za základní cenu 14 999 Kč (599,99 eur) v černé Quartz Black a bílé Aurora White, která dorazí koncem září.