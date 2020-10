Sluchátka z řady FreeBuds jsme již na mobilenet.cz testovali, ne však ta s přídomkem Pro. Nechtějí svým předchůdcům udělat ostudu. Proto nabízí povedený design, podporu ANC a dle slov výrobce, perfektní zvuk. Zda jsou opravdu tím nejlepším, co Huawei aktuálně nabízí, odkryje dnešní recenze.

Huawei má s TWS sluchátky velké zkušenosti. Dnes testovaná FreeBuds Pro mají představovat to nejlepší, co aktuálně značka nabízí. Těšit se tak můžete na slušnou výdrž, kvalitní zvuk a podporu ANC, která je u dražších sluchátek již téměř nutností. Zda se tento balíček povedl, nebo bude lepší poohlédnout se u konkurence, prozradí tato recenze.

Obsah balení: standardní sestava

Obsah balení je běžný, nechybí tedy nic, co budete do začátku potřebovat. Hned nahoře se ukrývá nabíjecí pouzdro se sluchátky uvnitř, ve spodní části poté nabíjecí USB-A–USB-C kabel bez adaptéru a dvojice náhradních silikonových špuntů. Přímo na sluchátkách je velikost M, uvnitř pak S a L. Huawei přichystal i krátký manuál, nic více v balení nehledejte.

Technické parametry Huawei FreeBuds Pro

Hmotnost jednoho sluchátka 6,1 gramů Hmotnost pouzdra 60 gramů Doba nabití pouzdra 1 hodina drátově, 1,5 hodiny bezdrátově Kapacita baterie pouzdra 580 mAh Kapacita baterie sluchátka 55 mAh Barevná provedení černá, stříbrná, bílá Připojení Bluetooth 5.2 Podpora ANC/režim průchodnosti ano/ano Velikost měniče 11 mm Délka poslechu (bez/s ANC) 7/4,5 hodiny Délka poslechu celkem (bez/s ANC) 30/20 hodin Obsah balení sluchátka, nabíjecí pouzdro, napájecí kabel, dvojice náhradních špuntů různé velikosti (S, L), dokumentace Cena 4 999 Kč

Konstrukční zpracování: elegantní

Mnohé výrobce lze nařknout, že se jejich sluchátka až příliš podobají těm od Applu. I Huawei jsme za to několikrát lehce kritizovali, ale víte co? Na bezdrátových sluchátkách se toho příliš vymyslet nedá, zvláště pokud chcete nabídnout slušnou výdrž a zároveň komfort. U FreeBuds Pro na to šel Huawei podobně, přesto se dá říct, že v záplavě TWS sluchátek FreeBus Pro rozeznáte poměrně snadno. A to je rozhodně dobrá zpráva.

Testovali jsme asi nejzajímavější barevnou variantu Silver Frost (stříbrná), i když podle nás jde spíš o šedou. K dispozici je také Ceramic White (bílá) a Carbon Black (černá). Nám se ale právě stříbrno-šedá líbí nejvíce.

V uších drží perfektně.

Sluchátka jsou designově povedená. Jsou lesklá a mají nožku, podobně jako Apple AirPods Pro. Zde je ovšem nožka více zkosená a není nijak dlouhá, celkově působí elegantnějším dojmem. Více než tisíc slov však řeknou fotografie. Jen dodáme, že jsme s designem spokojeni a sluchátka hodnotíme jako velice povedená. Jsou velmi lehká (6,1 gramů), v uších mi držela perfektně a pokud zvolíte správné špunty, nebudete o nich během pár minut ani vědět. Menší nevýhodou lesklého provedení je fakt, že při bližším ohledání jsou jasně znatelné otisky prstů.

Na těle sluchátek je hned několik nezbytných senzorů a mikrofonů. Včetně senzoru, který rozpozná, zda máte sluchátka v uších. Pokud je sejmete, reprodukce se ukončí. To platí dokonce i u Apple produktů. Pokud posloucháte hudbu a sluchátka vyjmete, píseň se zastaví a po nasazení opět pokračujete tam, kde jste přestali. Tleskáme! Na těle je i trojice mikrofonů pro odfiltrování ruchů, která zároveň pomáhá při telefonních hovorech. Hlavním ovládacím prvkem je malý senzor, který lze i stisknout. Je na vnitřní straně nožky a o jeho fungování si více povíme v následující kapitole.

Nabíjecí pouzdro je i tentokrát zaoblené, oproti tomu od FreeBuds 3 je ale protáhlé. Vzhledem k odlišné konstrukci sluchátek je to logické. Pouzdro je spíše matné, což chválíme, odlesky jsou jen nepatrné. Na těle má jediné tlačítko na pravém boku, díky kterému můžete sluchátka přepnout do režimu párování. Na spodní straně je USB-C pro nabíjení a také LED informující o stavu nabití pouzdra, pokud jej otevřete (červená, oranžová, zelená). Uvnitř pouzdra je další dioda, která informuje o stavu nabití sluchátek. Pouzdro má velmi kvalitní pružiny a magnety, takže v každé pozici drží velmi dobře. To chválíme.

Pokud vás zajímá, zda sluchátka v pouzdru drží pevně, můžeme vás uklidnit, drží. Vyjmutí není úplně snadné, zvláště pokud máte vlhké prsty (kvůli lesklému provedení sluchátek), ovšem najít správný grif. Velkou výhodou je, že pouzdro zvládá bezdrátové nabíjení, využít tedy můžete i bezdrátovou podložku.

Líbilo se nám elegantní provedení sluchátek i pouzdra

kvalitní magnety a pružiny v pouzdru

povedené barevné varianty

sluchátka jsou velmi lehká

pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení

Výdrž: celý den beze strachu

Huawei uvádí velmi zajímavou výdrž 30 hodin. Ano, samozřejmě se jedná o součet výdrže sluchátek a energie, které dodá pouzdro. Začneme fakticky. Sluchátka mají kapacitu 55 mAh, pouzdro 580 mAh. Pokud ponecháte ANC vypnuté, na jeden zátah vydrží hrát až 7 hodin při nastavení hlasitosti zhruba na 75 %, případně 6 hodin, pokud máte rádi hudbu pěkně nahlas. Jakmile zapnete ANC, výdrž se sníží na cca 4 hodiny, celkem s pouzdrem dostanete dalších 16 hodin navíc. Tak či tak, výdrž 30 (20) hodin je úctyhodná.

Stáhnout HUAWEI AI Life

Nabíjení je vcelku rychlé, kabelem máte nabito za hodinu, bezdrátově asi za hodinu a půl. Stav nabití lze sledovat buď skrze aplikaci AI Life, nebo přes notifikace (například i v iOS). Něco napoví i LED v nabíjecím pouzdru.

Výdrž je více než dobrá.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení