Samsung potvrzuje únorové představení modelů řady Galaxy S22

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

O vlajkové řadě Galaxy S22 od Samsungu se hovoří již dlouhé měsíce. Vůbec poprvé však Samsung láká na únorovou premiéru, a to skrze krátký blog na oficiálních stránkách od TM Roha, prezidenta a vedoucího MX Business Samsung Electronics. Ten mimo jiné oznámil, že se v únoru chystá akce Unpacked, na které uvidíme nejpozoruhodnější zařízení řady Galaxy S. Má jít o zařízení, které spojuje to nejlepší z ostatních zařízení Samsung Galaxy.

Nabízí se tedy samozřejmě pero S Pen, které by tentokrát mělo být integrované do těla telefonu, konkrétně očekávaného Galaxy S22 Ultra. Dočkali jsme také zveřejnění krátkého propagačního videa, ale to nám příliš neprozrazuje. Můžeme tak jen dodat, že termín představení celé řady Galaxy S22 ještě nebyl potvrzen, ale spekuluje se o 9. únoru.