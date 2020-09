Telefony se zajímavou konstrukcí nemusí být pouze ohebné nebo skládací, na první pohled to klidně mohou být obyčejné placky. Skvělým příkladem je ASUS, který Již v minulém roce představil unikátní flipovou konstrukci, na kterou letos navazuje s řadou ZenFone 7. Jak se vlajkový ZenFone 7 Pro povedl? A odpovídá cena výbavě? To se dozvíte v této recenzi.

ASUS letos představil rovnou dva smartphony řady ZenFone 7, které se od sebe takřka neliší. Stejný je design, rozměry i hmotnost, změny se odehrály pouze pod povrchem, kde u verze Pro najdeme Snapdragon 865+, na rozdíl od Snapdragonu 865 u základního modelu, a také optickou stabilizaci u hlavního snímače a teleobjektivu, kterou ZenFone 7 nedisponuje. Více rozdílů byste hledali marně, tedy pochopitelně kromě ceny, ke které se teprve dostaneme.

ASUS ZenFone 7 Pro – videorecenze

Technické parametry ASUS ZenFone 7 Pro 8 GB/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 165 × 77,3 × 9,9 mm , 230 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,67" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865+ , , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 21 990 Kč

Obsah balení: pouzdro pro každou příležitost

V elegantní krabičce je 30W napájecí adaptér, kabel typu USB-C/USB-C a také dvojice ochranných pouzder. Kromě průhledného je k dispozici také černé plastové pouzdro, které navíc disponuje „pojistkou“, která se postará o to, že se modul fotoaparátu omylem nevysune.

Líbilo se nám dvě pouzdra

Nelíbilo se nám někomu by mohla scházet sluchátka

Konstrukční zpracování: zaslouženě budí pozornost

ASUS ZenFone 7 Pro není malý telefon. S rozměry 165 × 77,3 × 9,9 mm a hmotností 230 gramů se jedná již o větší zařízení, které se však velmi pohodlně používá a ani vyšší hmotnost mi nijak nevadila. Skleněná záda a displej doplňuje hliníkový rámeček, na kterém najdeme klasické prvky jako USB-C, otvor hlasitého reproduktoru nebo kolébku ovládání hlasitosti na pravé straně. Zde rovněž je vypínací tlačítko, v němž je integrována kapacitní čtečka otisků prstů, která je bleskově rychlá. Na levém boku pro změnu najdeme šuplíček, který pojme dvě nanoSIM karty (oba sloty podporují 5G) a jednu microSD kartu o maximální kapacitě 2 TB.

Flipová kamerka podle výrobce vydrží až 200 000 otočení.

Vzhledem k unikátní flipové konstrukci, respektive umístění modulu fotoaparátu, byste marně čekali certifikaci IP68. Právě u ZenFonů 7 je však podle mě chybějící zvýšená odolnost plně ospravedlnitelná, neboť výrobce nasadil otočný modul poháněný krokovým strojkem. Ten by měl být nově ještě více odolný a bez úhony přežít i více než pět let používání při 100 otevření a zavření (do úhlu 180 stupňů) denně. Při otevírání a zavírání vydává modul mechanický zvuk, který navíc můžete doplnit i jednou z několika dostupných znělek.

Pro koho je toto řešení ideální? Podle mého názoru primárně pro ty, kteří nechtějí mít v displeji žádný výřez/průstřel, stejně jako pro uživatele, kteří chtějí mít možnost si vyfotit extrémně kvalitní selfies jedním ze tří fotoaparátů. Díky tomuto řešení se navíc nesetkáte s tím, že by se telefon jakkoliv kýval na rovném povrchu, což může být další příjemný bonus.