Apple iPhone 15 (Plus) přináší USB-C i Dynamic Island

Fotografie: Apple

Apple představil nejen vrcholné duo iPhonů 15 Pro Max, ale dostalo se i na základní dvojici iPhone 15 a iPhone 15 Plus. Jejich hlavní odlišnost spočívá v celkových rozměrech a úhlopříčce displeje. Ačkoliv se Apple snažil vylepšovat a jistý posun kupředu tu je, je právě na základních iPhonech 15 nejvíce vidět, že se meziročně příliš změn neděje. Navzdory tomu, že jde o prémiová zařízení (minimálně cena tomu odpovídá), nedočkáte se některých funkcí, které jsou u konkurence samozřejmostí.

Vzhled se mezigeneračně příliš nezměnil – máme zde nadále ostřeji řezané kovové boky a skleněnou zadní stranu. Po obvodu se však změny najdou. Třeba úplně dole, kde byl dlouhá léta Lightning. Tomu je konec a Lightning je definitivně minulostí. Oba iPhony 15 jsou vybaveny USB-C.

U displejů se Apple tu pohnul, tu zůstal stát. Každopádně se můžete těšit na 6,1", respektive 6,7" AMOLED panel. Na první pohled si všimnete, že je zde Dynamic Island, který teprve loni debutoval v iPhonech 14 Pro. Jeho funkci tedy již mnozí z vás znají. Dokáže se softwarově měnit a zobrazovat klíčové informace v dané situaci. Velkou kaňkou na kráse je však nadále jen 60Hz obnovovací frekvence. Tuto skutečnost kritizujeme i u telefonů za 5 tisíc korun, u nových iPhonů je obrovská ostuda a technická zaostalost. Vyzdvihněme však lepší jas, který dosahuje na 2 000 nitů, což je dvakrát tolik ve srovnání s iPhonem 14.

O výkon se stará již známý procesor Apple A16 Bionic, což sice není ten nejlepší, avšak výkonu má i tak na rozdávání. Základní paměť má nadále velmi slabých 128 GB, což je v dané cenové hladině poměrně škoda. Naštěstí ale můžete sáhnout po větších variantách s 256 GB a 512 GB. Za zmínku stojí vylepšení funkce Ultra Wideband, díky které mohou iPhony 15 najít obdobně vybavená zařízení mnohem rychleji, přesněji, a to i na větší vzdálenost. Apple uvádí jako příklad využití při hledání dvou osob na nádražích či velkých tržištích.

Hlavní fotoaparát prošel zlepšením a disponuje 48 megapixely, světelností f/1.6 a optickou stabilizací obrazu. Apple zmiňuje také možnost scénu dvakrát přiblížit takřka bez ztráty kvality. Jde však jednoduše o zoom, který vytvoří 12megapixelový snímek. Klasický teleobjektiv chybí, a to je další velká škoda u tak prémiového telefonu. Sekundární objektiv s 12 megapixely je ultraširokoúhlý. Vrcholem je dále záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu.

iPhony 15 a 15 Plus se budou nabízet hned v pěti pastelových barevných variantách, ze kterých si zřejmě vybere zcela každý. Cena iPhonu 15 se 128GB pamětí startuje na 799 dolarech, což je v přepočtu zhruba 22 tisíc korun s daní. Větší iPhone 15 Plus se bude nabízet za 23 990 Kč ve 128GB variantě, 26 990 Kč (256 GB) verzi a 32 990 Kč v případě 512GB úložiště. Větší iPhone 15 Plus startuje na 26 990 Kč za 128GB verzi. Dvojnásobně paměť vyjde na 29 990 Kč a vrcholná verze s 512 GB na 35 990 Kč.

Technické parametry Apple iPhone 15 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 147,6 × 71,6 × 7,8 mm , 171 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2023, 32 990 Kč