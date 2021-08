Špehování AirTagy má i své kladné stránky. Prokázaly bezpráví u bezdomovců

Chytrý přívěsek AirTag, jehož výhody a nevýhody jsme popsali v naší podrobné recenzi, má primárně sloužit jako elegantní způsob, jak vyhledat ztracenou věc. Netrvalo však dlouho a po představení se vyrojilo hned několik afér, kdy byly AirTagy použity jako sledovací zařízení. O tom, že špehování pomocí chytrých přívěsků nemusí být vždy nutně negativní jev, vypráví příběh bezdomovců z Portlandu, jejichž majetek město často ilegálně odváží na skládky, přestože zástupci města na severozápadě státu Oregon tvrdí opak.

The location trackers PROVE what homeless people have been claiming all along:



The City of Portland's sweeps continue to violate Oregon law by destroying perfectly good, usable personal items that belong to homeless people, like this French press.



Legal actions to come... pic.twitter.com/n6v4jiIZWS