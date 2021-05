Jeden z přímých konkurentů pro Apple AirTag určený příznivcům značky Samsung má kromě technologie UWB také praktický design s otvorem na poutko, pěkně zpracovanou aplikaci a nabídne dlouhou výdrž. Bude to stačit na úspěch?

Pokud hledáte chytrý přívěsek s technologií ultra-wideband, nemáte příliš na výběr. Pro majitele zařízení Apple je k dispozici nedávno představený AirTag a zákazníci věrní Galaxy od Samsungu mohou sáhnout po novince Galaxy SmartTag+. Jaká přináší vylepšení oproti levnějšímu sourozenci a jak se povedl?

Technické parametry Samsung Galaxy SmartTag+

Materiál plast Hmotnost 14 g Rozměry 46 × 46 × 10,5 mm Barevná provedení černá „Black“ a šedá „Denim Blue“ Připojení Bluetooth LE, UWB Výdrž zhruba 6 měsíců Výrobcem doporučená cena 1 099 Kč

Obsah balení: naprostý základ

Samsung Galaxy SmartTag+ najdete v malé papírové krabičce, která není větší než krabička od cigaret. Uvnitř balení je samotný SmartTag+ s již nainstalovanou baterií typu CR2032 (s kapacitou 220 mAh) a základní příručky. Na trhu můžete kromě této varianty však zakoupit také cenově zvýhodněné balení se dvěma kusy přívěsků.

Líbilo se nám již nainstalovaná baterie

Konstrukce: poutko dodělávat netřeba

Samsung Galaxy SmartTag+ je designově identický s dříve testovaným Galaxy SmartTagem, s nímž sdílí také stejný typ uživatelsky vyměnitelné baterie i jediné tlačítko ukryté pod nápisem Galaxy SmartTag+. Jedná se tak o relativně nenápadně vypadající přívěsek, který je oproti AirTagu možná méně stylový, zato je však rozhodně praktičtější, neboť má dírku pro provlečení poutka (připnutí na kroužek od klíčů). Se zvýšenou odolností IP68 vzhledem k možnosti přívěsek rozdělat nepočítejte, přestože by měl základní odolností disponovat (IP53) a například slabší déšť by jej neměl rozházet. Na celou obrazovku

Galaxy SmartTag+ je méně stylový, ale praktičtější než Apple AirTag.

I u tohoto přívěsku tedy platí to, co u „základního“ SmartTagu. Pokud jej plánujete připnout k obojku psa, abyste jej mohli mít pod lepším dozorem (eventuálně najít v případě, že se ztratí), buďte na pozoru – jakákoliv koupel či vyválení psa v nějaké větší louži by s největší pravděpodobností znamenalo konec SmartTagu+. Je tedy podle mě (majitele huskyho) bezpečnější používat jej jen u bytových psů, kteří nevyžadují mnoho aktivity.

Líbilo se nám konstrukce s otvorem pro poutko

Nelíbilo se nám přívěsku by slušela vyšší odolnost

Konektivita a funkce: stojí UWB opravdu za to?

Galaxy SmartTag+ je oproti základnímu SmartTagu, jehož recenzi vám doporučuji si přečíst, vylepšen o technologii UWB, přičemž zbytek vlastností zůstává víceméně identický. Po spárování přívěsku s telefonem stačí spustit aplikaci Smart Things a kvůli přítomnosti UWB také nejprve nainstalovat „Služby Google Play pro RR“. Po spárování můžete přívěsek prozvonit, ale také zvolit funkci „Hledat poblíž“, která nabízí kromě kruhového ukazatele intenzity signálu také možnost „Najít pomocí fotoaparátu“ a právě zde konečně využijete rozšířenou realitu. Aplikace vás zpravidla nejprve vyzve, abyste se pomalu otočili v kruhu a jakmile zaregistruje SmartTag+, navádí vás AR šipky v okolním prostředím. K tomuto aspektu mám však bohužel hned několik výtek.

Samsung Galaxy SmartTag+

Například tu, že uvnitř domácnosti vyhledání přívěsku trvalo poměrně dlouho (ve vzdálenosti telefonu od přívěsku zhruba 6 metrů a jedné zdi mezi námi), takže jsem se musel několikrát k přívěsku přiblížit na úroveň zhruba tří metrů v přímém dosahu signálu, aby aplikace přívěsek zaregistrovala. Vylepšit by si však zasloužila také haptická odezva. Telefon totiž vydává při hledání pravidelné slabší vibrace. Zklamalo mě, že se intenzita vibrací nemění podle toho, jak se k přívěsku blížíte, díky čemuž by uživatel ještě lépe odhadl, že „přihořívá“. Bohužel mě neoslnila ani přesnost výpočtu vzdálenosti přívěsku od telefonu, neboť i při přiblížení telefonu k přívěsku na vzdálenost méně než 20 centimetrů aplikace stále ukazovala vzdálenost 0,6 metru. Zkrátka podle mě neexistuje jediný důvod, proč v případě vyhledávání ztraceného přívěsku klasicky nespustit vyzvánění (samotného přívěsku), které běžného uživatele mnohem rychleji a přesněji upozorní na pozici SmartTagu+. Na druhou stranu si umím představit, že může v tomto případě UWB usnadnit život uživatelům se sluchovými problémy.

Skrze aplikaci SmartThings můžete pochopitelně také vyhledat poslední známou polohu přívěsku, když byl v kontaktu s telefonem. I pokud jej ztratíte, stále máte šanci na to, že se v blízkosti přívěsku vyskytne někdo s telefonem/tabletem Galaxy a aplikací SmartThings. Následně získáte (anonymně) upozornění na místo, kde přívěsek je. Netřeba dodávat, že takzvaná Galaxy Find Network je dostupná pouze pro zařízení Galaxy, tudíž vám v takovém případě mohou (teoreticky) pomoci jen majitelé produktů Samsung. Při srovnání s AirTagem, kde funguje Find My podobným způsobem, je tak podle mě šance na rychlé vyhledání ztraceného přívěsku u majitelů iPhonů zásadně vyšší.

Samsung Galaxy SmartTag

Kromě lokalizačních funkcí však může SmartTag+ posloužit také jako ovladač, a to v případě, že máte v aplikaci SmartThings spárovanou například televizi nebo chytrou žárovku. Zároveň je umožněno SmartTag+ používat jako nástroj k vyhledání telefonu nebo třeba tabletu (který můžete zmáčknutím tlačítka na přívěsku prozvonit). V takovém případě začne mobil zvonit maximální hlasitostí po dobu jedné minuty, i když byl režim zvuku nastaven na vibrace nebo zcela ztlumen. Během procházky se psem, kdy byl přívěsek nasazen na obojku, jsem dosah několikrát testoval a podle měření by měl odpovídat zhruba 100 metrům na volném prostranství.

Přívěsek rovněž podporuje automatizace, spuštění vybrané funkce dvojklikem či dlouhým podržením tlačítka na přívěsku. Takto můžete přiřadit funkci tlačítka konkrétnímu spotřebiči propojenému s aplikací SmartThings a ovládat přívěskem například osvětlení.

Ani po několika měsících od testu Galaxy SmartTagu bohužel SmartTag+ stále nezvládá podle mě základní schopnost automaticky zvukově upozornit uživatele na situaci, kdy se přívěsek od majitele (či majitel od přívěsku) vzdálí. Funkce by se hodila při pokusu o krádež nebo v situaci, kdy zkrátka něco s připojeným přívěskem zapomenete. V neposlední řadě také zamrzí chybějící jednoduchý senzor pohybu, který najdeme i u podstatně levnější konkurence.

Líbilo se nám přehledná aplikace

slušný dosah

možnost ovládání chytré domácnosti

Nelíbilo se nám UWB nepřináší výraznou přidanou hodnotu

nepřesný indikátor blízkosti

chybí senzor pohybu

nemá funkci alarmu v případě odcizení

Zhodnocení

Chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag+ s technologií ultra-wideband, jehož koupi mohou (v době vzniku této recenze) zvažovat pouze uživatelé několika vybraných zařízení Samsung s UWB, mě během testování bohužel nepřesvědčil o tom, že by uživatelům mohl nabídnout nějakou zásadní přidanou hodnotu.

Mnohem snazší a efektivnější je vyhledávání pomocí zvukového signálu.

Přítomnost UWB sice umožňuje vyhledávání s využitím rozšířené reality a možná i mírně přesnější lokalizaci přívěsku, snazší (a také efektivnější) je však pro většinu z nás vyhledávání pomocí zvukového signálu. Od UWB jsem si osobně sliboval vysokou přesnost lokalizace, což se však během testu bohužel nepotvrdilo, SmartTag+ navíc od recenze základního SmartTagu stále neumí některé, dovolím si tvrdit, snadno implementovatelné, avšak velmi praktické funkce.

Jen kvůli UWB bych tedy SmartTagu+ před běžným SmartTagem přednost nedával. Obecně vzato stále platí, že pokud jste zapomnětliví a doma často hledáte ztracené klíče, může být Galaxy SmartTag(+) příjemným pomocníkem. Jestliže naopak zvažujete zakoupit přívěsek pro získání větší kontroly nad psím mazlíčkem, sáhl bych raději po dedikovaném trackeru s GPS, který bude navíc pravděpodobně disponovat vyšší odolností.

Zájemce alespoň potěší dlouhá výdrž (zhruba šest měsíců), relativně jednoduchá výměna baterie a povedená aplikace. Stále chybí například senzor pohybu, který by rovněž dokázal upozornit na případný pokus o odcizení.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz