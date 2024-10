Apple AirPods 4 (ANC)

Nová generace Apple AirPods tak trochu zapadla, protože hlavní pozornost se pochopitelně upínala na nové iPhony. Troufám si ale říct, že AirPods 4. generace přinesla tolik zajímavých a vítaných vylepšení, že by si snad zasloužila větší pozornost než všechny nové iPhony dohromady. Když k tomu přičteme cenu, která se stále drží pod hranicí 5 tisíc korun, máme tu možná nejzajímavější sluchátka od Applu za posledních několik let.

AirPods jsou bezesporu produktem, který odstartoval skutečný „boom“ v segmentu TWS bezdrátových sluchátek – a to i přestože první rozhodně nebyla. Toto prvenství je často připisováno sluchátkům japonské značky Onkyo, modelu W800BT, případně sluchátkům Earin M-1, která debutovala na Kickstarteru ještě před Onkyo, ale k prvním podporovatelům se dostala až později.

Přestože první generace Apple AirPods dnes působí až neskutečně nemoderně, nelze jim upřít, že právě díky nim se trh s TWS sluchátky výrazně posunul a do značné míry nastolila design, kterým se mnozí výrobci inspirují dodnes.

Apple se držel stejného designu i u druhé generace, ale zlom přišel v roce 2021, kdy představil 3. generaci AirPods. Ta vypadala více jako AirPods Pro, což mnohé potěšilo, bohužel jen do chvíle, než si je vyzkoušeli – a to včetně mě. I když jsem milovník peckových sluchátek, tvar Apple AirPods 3. generace mi zkrátka nevyhovoval a při delším poslechu byla v uších nepohodlná. Zřejmě jsem ale nebyl jediný, protože se s 4. generací Apple tak trochu vrátil k tradicím, i když to samozřejmě neprezentoval tak, že by se design 4. generace změnil primárně kvůli problémům s (ne)pohodlností. A právě na 4. generaci těchto legendárních sluchátek od Applu se podíváme.

Technické parametry Apple AirPods (4. generace)

Rozměry pouzdra 50,1 × 46,2 × 21,2 mm Rozměry sluchátka 30,2 × 18,3 × 18,1 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 34,7/4,3 g ANC a režim průchodnosti ano Bezdrátové nabíjení ano, Qi a MagSafe Výdrž s ANC

Výdrž bez ANC 4 hodiny

5 hodin Výdrž s pouzdrem s ANC

Bez ANC 20 hodin

30 hodin Certifikace odolnosti sluchátek IP54 Komunikace Bluetooth 5.3 Cena 4 999 Kč za verzi s ANC

3 690 Kč za verzi bez ANC

Obsah balení: skoro prázdné

Malá krabička s vyobrazenými sluchátky toho moc neskrývá, s nadsázkou by se dalo říci, že ji před doručením někdo pořádně pročistil. V úhledné vaničce jsou sluchátka uložená v nabíjecím pouzdru, dále tu máme sadu návodů. Chybí ikonické nálepky a dokonce i USB-C kabel – Apple zkrátka předpokládá, že využijete ten od nového iPhonu, který si s AirPods pořídíte. A adaptér? Nenechte se vysmát...

Líbilo se nám pečlivě uložená sluchátka

Nelíbilo se nám bez kabelu

bez adaptéru

Konstrukční zpracování: návrat k tradicím

Chtělo by se říci, že Apple AirPods 4. generace vypadají jako hybrid mezi 2. a 3. generací. Z 2. generace si berou užší profil samotného sluchátka, z 3. generace pak kratší nožku, ve které se nachází i baterie. Možná to někdo bude vnímat jako krok zpět, protože 3. generace působila spíše jako AirPods Pro. Hned na úvod však mohu prozradit, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které mohl Apple udělat.

Změna byla patrná už z tiskových materiálů a tabulky specifikací, kdy jsme měli možnost porovnat rozměry – nová generace měří 30,2 × 18,3 × 18,1 mm, zatímco 3. generace 30,79 × 18,26 × 19,21 mm. Nová generace je tak mírně nižší a tenčí. Sluchátka už nepůsobí jako malé „naducané oříšky“, ale jsou plošší. Díky tomu více připomínají 1. a 2. generaci, případně i původní drátová EarPods.

Předpokládáme, že se Apple k návratu rozhodl na základě četných kritik, kdy si uživatelé stěžovali na nepohodlnost nového řešení. Sluchátka sice připomínala AirPods Pro, což mohlo být vnímáno jako benefit, ale pecky nejsou špunty a usazení v uchu bylo méně příjemné. Osobně se mi AirPods 3. generace nosila pohodlněji než AirPods Pro, ale to jen proto, že špunty zkrátka moc nemusím. Pokud bych měl srovnat pohodlnost nošení 3. a 4. generace, nebudu váhat ani vteřinu – AirPods 4. generace vyhrávají na plné čáře. Hmotnost sluchátka zůstala prakticky stejná, až na pár setin gramu, takže se bavíme o hmotnosti 4,3 g na jedno sluchátko. Zlepšila se odolnost, nově jsou sluchátka částečně chráněna proti prachu, protože IPX4 nahradila certifikace IP54.

Staronový design sluchátek výrazně přispěl k pohodlnějšímu nošení.

Sluchátka se zmenšila a díky tomu se mohlo zmenšit i nabíjecí pouzdro, což opět chválíme. Jeho rozměry jsou 50,1 × 46,2 × 21,2 mm, zatímco pouzdro 3. generace mělo rozměry 54,4 × 46,3 × 21,4 mm. Změna není závratná, ale zhruba 10% zmenšení je znatelné.

Apple samotné pouzdro vylepšil – nově je vybaveno reproduktorem, takže může upozornit na vyhledávání pomocí aplikace Najít. Nabíjí se přes moderní USB-C a podporuje bezdrátové nabíjení – Qi nebo MagSafe. Bohužel, tato vylepšení jsou dostupná pouze pro model s ANC. Levnější AirPods 4 bez ANC nemají pouzdro s reproduktorem ani bezdrátové nabíjení, USB-C však zůstává. Další novinkou je absence tlačítka pro aktivaci režimu párování, které je nahrazeno dvojitým poklepáním na zadní stranu.

Jedna méně pozitivní věc, která spojuje obě verze, je obtížnější vyjímání sluchátek z nabíjecího pouzdra, protože lesklé plasty prokluzují – je potřeba mít suché prsty. Jinak je pouzdro perfektně zpracované, magnety a pružina, která drží víko, jsou skvělé.

Co se týče dalších drobností – na těle sluchátek jsou dva optické snímače pro detekci nošení, novinkou jsou průduchy pro vyrovnání tlaku.

Senzory jsou nyní menší, takže černé krytí je méně nápadné. Apple zůstal věrný bílým lesklým plastům u pouzdra i sluchátek. Bohužel se neinspiroval například u Nothingu, který pouzdra kryje speciální fólií eliminující škrábance. Lesklé plasty se poškrábou prakticky okamžitě.

Vylepšení jsou přesto znatelná. Apple chválíme za staronový design sluchátek, vylepšené pouzdro s menšími rozměry, novou odolnost vůči prachu a příjemnou hmotnost. Kritizovat můžeme snad jen plasty, které jsou extrémně náchylné na otisky a škrábance.

Líbilo se nám skvěle padnou do uší

nízká hmotnost

vylepšené pouzdro s reproduktorem (verze s ANC)

lze je bezdrátově nabíjet (verze s ANC)

pouzdro je nově menší

USB-C pro kabelové nabíjení

Nelíbilo se nám plasty jsou magnetem na otisky a škrábance

vyjmutí není příliš pohodlné

Funkce a zvuk: zlepšení, kam jen ucho doslechne

Každá nová generace produktů od Applu je tou nejlepší, kterou kdy Apple představil, a AirPods 4 nejsou výjimkou. Pokud vám při čtení této věty naskočila husí kůže, rozumíme – nikdo nemá rád reklamní „bláboly“, ale u AirPods 4. generace je toto tvrzení opravdu na místě. Začněme hardwarem – Apple inovoval a nasadil čip H2, který se stará o zpracování zvuku a rychlé párování. Pro spárování stačí otevřít pouzdro a následovat pokyny na vašem iPhonu. Vše je doprovázeno povedenými animacemi. Pokud máte Android, naleznete sluchátka mezi Bluetooth zařízeními a párování je otázkou pár sekund.

Sluchátka dále nabízejí prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy, nově však také ANC a režim propustnosti. Aby toho nebylo málo, nechybí ani funkce detekce konverzací, která přeruší poslech v případě, že začnete mluvit. Dá se říct, že se Apple ve vylepšeních opravdu „pochlapil“. Osobně jsem nečekal, že by ANC do peckových sluchátek vůbec nasadil, nebo alespoň ne tak brzy.

Začněme s ANC – v peckových sluchátkách není nic nového, často opakuji, že jsem tuto funkci objevil už s modelem FreeBuds 4 od Huawei, ovšem je ANC a ANC. Když Apple nasadí nějaké vylepšení, chce mít jistotu, že uživatele okouzlí, a to se v tomto případě opravdu povedlo – ano, bavíme se o peckách s otevřenou konstrukcí, přesto je efekt potlačení hluku opravdu výrazný. Díky průchodům pro vyrovnání tlaku je přizpůsobení ANC ještě dynamičtější. Navíc čip H2 v reálném čase „skenuje“ okolí a podle toho ANC přizpůsobuje, takže i ve větrném počasí je výsledek více než uspokojivý.

V nastavení si můžete vybrat ze čtyř režimů Hlasového filtru – vypnuto, kdy je ANC i režim propustnosti vypnuté, režim propustnosti, který propouští okolní zvuky, adaptivní režim, který automaticky kombinuje ANC s režimem propustnosti podle okolního hluku, a konečně potlačování hluku, tedy „plnohodnotné“ ANC. Detekci konverzací je rovněž nutné manuálně zapnout – pak když AirPods detekují, že mluvíte, sníží hlasitost. Jakmile přestanete mluvit, hlasitost se automaticky vrátí na původní úroveň, což lze urychlit stisknutím tlakového senzoru.

A jaká je kvalita zvukového výstupu? Pokud vlastníte 3. generaci, můžete očekávat podobné naladění výšek, středů a basů, avšak zvuk je celkově zábavnější. Nastavení sluchátek není tak výrazně zabarvené jako například u B&O, ale Apple zapracoval na věrnější reprodukci basů. Výšky jsou čisté a bez zjevného zkreslení i při vyšší hlasitosti. Výjimečná je také kvalita hovorů – díky funkci Voice Isolation v rámci systému iOS 18 je zvuk při hovorech ještě lepší, protože sluchátka účinně potlačují okolní hluk, takže váš hlas zní čistě bez ohledu na prostředí.

A co ovládání? Každé sluchátko má vlastní tlakový senzor a ovládání je shodné pro obě. Jedním stiskem pozastavíte/spustíte přehrávání, dvěma stisky se posunete o skladbu vpřed a třemi zpět. Jedním stiskem rovněž přijmete/ukončíte (video)hovor. Pokud senzor stisknete a přidržíte, přepínáte mezi režimy ANC a dalšími možnostmi. Stisk senzoru doprovází jemné cvaknutí, které vás ujistí, že jste jej opravdu stiskli. Bohužel ale nelze přes sluchátka upravit hlasitost, což může částečně kompenzovat Siri. To je škoda, tato funkce mi stále velmi chybí, zvlášť když AirPods Pro to zvládají a nabízejí stejný způsob ovládání.

Líbilo se nám ANC i režim propustnosti

detekce konverzací

lepší kvalita zvuku

vynikající kvalita hovorů

Nelíbilo se nám na sluchátkách nelze regulovat hlasitost

Výdrž: nižší, ale pochopitelně

Apple AirPods 4. generace vydrží kratší dobu než předchozí generace – není třeba dlouze spekulovat o důvodech, sluchátka jsou menší a navíc podporují ANC a další nové funkce, takže se to prostě někde muselo projevit. Na jedno nabití vydrží sluchátka přibližně 4 hodiny s ANC a 5 hodin bez něj, s pouzdrem pak celkově 20/30 hodin. Nechybí rychlé nabíjení, kdy 5 minut v pouzdře zajistí hodinový poslech, případně 45minutový hovor. Pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení přes MagSafe nabíječku nebo obyčejnou Qi nabíječku. Nabití pouzdra kabelem zabere zhruba hodinu a pár minut, při bezdrátovém nabíjení bude hotovo za necelé dvě hodiny.

Přemýšlím, zda mám Apple kritizovat za kratší výdrž, ale vlastně nemám důvod – ano, chtěl jsem ANC, a proto mám kratší výdrž. Je to férová nabídka, kterou jsem ochoten akceptovat.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám konkurence umí lepší výdrž

Zhodnocení: vylepšení je víc, než jsem čekal

AirPods 4. generace jsou pro mě tak příjemným překvapením, že si vlastně už ani nepamatuji, kdy jsem byl z nového produktu Apple tak nadšený – možná naposledy v roce 2021, kdy Apple představil revitalizované iMacy, ale tehdy šlo především o design. Tentokrát se Applu opravdu povedlo připravit vylepšená sluchátka pro milovníky pecek, která nabízejí ANC, režim propustnosti a detekci konverzací, to vše zabalené do menšího pouzdra s reproduktorem a podporou bezdrátového nabíjení. Nechybí prostorový zvuk, kvalita hovorů je luxusní a pouzdro je menší. Verze s ANC stojí necelých 5 tisíc korun, zatímco varianta bez ANC (a bez pouzdra s reproduktorem a bezdrátovým nabíjením) vyjde na stále docela přijatelných 3 690 Kč.

Moje doporučení? Ať už si myslíte, že ANC využijete, nebo ne, rozhodně zvažte verzi s ANC. Bude zastarávat výrazně pomaleji a cenový rozdíl není tak velký, aby se nevyplatilo investovat právě do této verze – samozřejmě za předpokladu, že už máte doma „jablečný ekosystém“.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz