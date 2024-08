Nová sluchátka Samsung Galaxy Buds3 Pro již na první pohled zaujmou poloprůhledným pouzdrem i svítícími nožičkami. Zlí jazykové přitom tvrdí, že se jedná o pouhou kopii AirPods od Applu, avšak osobně jsem z těchto sluchátek nadšený víc než z nového Z Flipu6 či snad hodinek Galaxy Watch Ultra. Proč? To prozradím na řádcích níže.

Spolu s novými ohebnými telefony a hodinkami Samsung uvedl rovněž dlouho očekávanou řadu sluchátek Galaxy Buds3. Testovaná verze Pro přitom cílí na uživatele, kteří preferují špuntovou konstrukci, která jde ruku v ruce s vylepšeným aktivním potlačením hluku.

Technické parametry Samsung Galaxy Buds3 Pro

Velikost měniče 10,5mm + 6,1mm (planární) Barevná provedení šedá a bílá Připojení Bluetooth 5.4 Kodeky SBC, AAC a SSC Odolnost sluchátek (bez pouzdra) IP57 Délka poslechu (dle výrobce) až 26 hodin (včetně energie v pouzdru) s ANC, až 30 hodin bez ANC Obsah balení sluchátka + USB-C/USB-A nabíjecí kabel + celkem tři páry silikonových nástavců

Konstrukční zpracování: sluchátka pro majitele Cybertrucku?

Sluchátka značky Samsung, která mimochodem vlastní další pověstné značky jako AKG, Bang & Olufsen, Harman Kardon, Infinity Audio nebo JBL, s oblibou používám již několik let od první generace Galaxy Buds s ploutvičkami až po předešlou sérii vlajkových sluchátek s odolností IPX7. I proto jsem byl zvědavý na novou řadu, u které byla díky četným internetovým únikům odhalena podoba s velkým předstihem. A osobně se mi nový design líbí. Jistě, najdou se ti, co se budou smát tomu, že Galaxy Buds3 (Pro) přeci jen skončila u „nožičky“, osobně to však nepovažuji za nic špatného, neboť to s sebou přináší hned několik výhod.

Pomineme-li argument výrobce, že měl díky nové konstrukci možnost lépe rozmístit jednotlivé komponenty uvnitř sluchátek, což se výrazně podepsalo na kvalitě zvuku či ANC, lze z čistě praktického hlediska například vyzdvihnout možnost mít sluchátka „za co chytit“. Díky nožičkám se zkrátka minimalizuje riziko, že vám sluchátka vypadnou z ruky při nasazování do uší či jejich vytahování. Další nespornou výhodou je bližší umístění mikrofonu k ústům uživatele, což se podepíše na kvalitě hovorů.

Po designové stránce je kromě průhledné horní části pouzdra (dost možná inspirované výrobky Nothing) pěkné barevné odlišení pravého a levého sluchátka oranžovým a modrým odstínem. Těchto barevných akcentů si pak můžeme všimnout i u Galaxy Watch7. LED prvek na nožičce je pak čistě designová záležitost a žádný hlubší smysl v něm nehledejte. Nožičky mohou blikat při poslechu nebo třeba při vyhledávání sluchátek v tmavém pokoji. Popravdě jsem však ani jednu z funkcí nikdy necítil potřebu využít. Setkal jsem se také s názorem, že je škoda, že byly použity pouze bílé LED, nikoliv barevné, osobně mi to však vůbec nevadí. Kombinace LED pásků na nožičkách, stříbrného barevného provedení, hranaté spodní části sluchátek a možná i průhledného pouzdra ve mně každopádně evokuje design připomínající Teslu Cybertruck.

Samsungu se rovněž u této generace podařilo opět posunout stupeň ochrany, tentokrát na IP57, tedy o něco vyšší odolnost vůči pevným částicím a o něco menší voděodolnost ve srovnání s nejnovější generací tzv. foldables stejné značky.

Samotné pouzdro bohužel již odolné není, je však alespoň příjemně kompaktní. Kromě průhledného víka však může potěšit například příjemná tuhost pantu či praktické párovací tlačítko na spodní straně, kde je rovněž USB-C. U průhledného víka jsem pouze zvědavý na to, jak bude vypadat po delší době používání, resp. jestli se za chvíli nepoškrábe.

Na závěr si dovolím menší komentář ke kvalitě zpracování, neboť médií proběhla zpráva o tom, že samotný Samsung není s kvalitou sluchátek spokojen. Minimálně testovaný kus nemá, co se kvality zpracování týče, žádné vady. Na sluchátkách i pouzdru vše pěkně lícuje a funguje, jak má.

Líbilo se nám líbivý a svým design sluchátek i pouzdra

špičková odolnost sluchátek IP57

příjemně kompaktní pouzdro

Zvuk: se Samsungem si rozumí nejlépe, ale zahrají i Applu

Nová sluchátka Samsung lze na rozdíl od chytrých hodinek tohoto výrobce spárovat takřka s čímkoliv (včetně iPhonů). Stejně jako například u Galaxy Watch však dosáhnete nejlepších výsledků, resp. největších možností nastavení a funkcionality, v případě propojení se zařízením Samsung. Novinku jsem tak testoval v kombinaci s Galaxy Z Flip6 a iPhonem 15 Pro. U druhého jmenovaného zařízení nepočítejte s podporou aplikace pro iOS.

Hned na začátek zmíním, že z kodeků je přítomen kromě SBC a AAC již „jen“ SSC, nikoliv LDAC či další. Pokud si tak chcete užít maximální kvalitu, v podstatě musíte vlastnit telefon Samsung, což jihokorejskému výrobci nijak nevyčítám (viz například přístup Applu), ale je vhodné na to upozornit. Jakmile posloucháte skrze telefon Samsung a aktivujete kodek SSC UHQ s kvalitou 24 bit/96 kHz, můžete se těšit na velmi příjemný poslech. V kombinaci s aplikací Tidal nabízející streamování hudby ve vysoké kvalitě jsem vyzkoušel různé hudební žánry a v podstatě byl vždy velmi spokojen. Sluchátka dokážou poskytnout velmi kvalitní prokreslení jednotlivých instrumentů při poslechu hudebních klasik, jako je Pavarotti, ale také uspokojí nároky posluchačů modernější hudby s tradičně výraznou basovou složkou, jako je dance, rap či drum and bass. V tomto ohledu potěší, že nedochází ke slívání jednotlivých frekvencí, basy jsou pěkně úderné a nezanikají v nich další instrumenty. Výrazně se na tom pochopitelně podílí i nový duální zesilovač pro vysoké a nízké frekvence.

V rámci poslechu se zařízením vybaveným Androidem si navíc můžete upravit nastavení hudebního přednesu v aplikaci. Zde se rovněž reguluje ANC, resp. s tím související režimy. Nutno zmínit, že aktivní potlačení hluku je zde skutečně působivé a rozdíl poznáte okamžitě po nasazení sluchátek do uší. Specialitou je pak adaptivní nastavení zvuku, které funguje vesměs dobře, ale (možná kvůli zvyku) jsem preferoval si aktivovat ANC či snad transparentní režim manuálně. Právě transparentní režim pak prošel vcelku slušným vylepšením, neboť působí o poznání méně „počítačově“ a propouští okolní ruchy v rámci možností přirozeně.

A jak jsou na tom sluchátka v oblasti kvality hovorů? Po několika testech mohu konstatovat, že jsem slyšel bezproblémově protistranu, stejně jako ona mě. Během teplého letního počasí jsem neměl příležitost kvalitu hovorů otestovat v dešti či větrném počasí, kvalita hovorů by vás však rozhodně zklamat neměla.

Líbilo se nám špičkové potlačení hluku

vysoká kvalita hudebního přednesu

pěkně zpracovaný transparentní režim

Nelíbilo se nám bez podpory LDAC či dalších kodeků

Funkce a ovládání: se vším všudy

Samsung Galaxy Buds3 Pro se ovládají skrze nožičky, které je potřeba zmáčknout, případně po nich přejet prstem. Zmíněné gesto „svajpnutí“ pak slouží k regulaci hlasitosti a funguje překvapivě dobře, stejně tak spolehlivé je pochopitelně mačkání nožiček, resp. je rozhodně spolehlivější než ťukání na sluchátka samotná, jako tomu bylo u předešlých generací. Uživatelé si rovněž mohou ovládání sluchátek upravit dle svých představ, aktivovat si 360stupňový zvuk, upravit ekvalizér a další, viz screenshoty z aplikace.

Z dalších funkcí pak neschází například herní režim pro snížení latence nebo možnost sluchátka vyhledat, ať už jejich poslední lokaci nebo je zkrátka prozvonit (či „probliknout“). Jak již bylo zmíněno, doprovodná aplikace je dostupná pouze pro Android, což je trochu škoda, neboť v minulosti Samsung nabízel aplikaci pro iOS (například pro sluchátka Buds Live). Aplikace jako taková je pěkně zpracovaná, funguje svižně a zorientuje se v ní i začátečník.

Líbilo se nám množství doplňkových funkcí a nastavení

povedená doprovodná aplikace

Nelíbilo se nám aplikace je dostupná pouze pro Android

Výdrž baterie a nabíjení: šlo by to i lépe

Navzdory upravené konstrukci nová sluchátka nabídnou spíše jen mírně nadprůměrnou výdrž, což znamená konkrétně 6 hodin poslechu (celkem 26 hodin) hudby s aktivovaným ANC a 7 hodin (celkem 30 hodin) bez ANC. Délku výdrže považuji za zcela dostačující, zároveň je však nutné podotknout, že jsou na trhu i sluchátka, která nabídnou výdrž delší. Z možností nabíjení neschází kromě kabelu také bezdrátové nabíjení. Na rozdíl od nových Galaxy Watch se naštěstí u sluchátek nic nemění a stále funguje nabíjení skrze bezdrátové nabíjecí podložky včetně zad telefonu.

Líbilo se nám solidní výdrž

podpora bezdrátového nabíjení

Zhodnocení

Samsung Galaxy Buds3 Pro přináší solidní vylepšení takřka ve všech oblastech. Zajímavá je především extrémně vysoká odolnost či stylový design a v neposlední řadě i kvalita zvuku a ANC. Na druhou stranu, Samsung dává jasně najevo, že se sluchátky cílí primárně na majitele zařízení stejné značky. Nejvíc zamrzí zřejmě podpora oblíbeného kodeku LDAC či například dalších kodeků od Qualcommu.

Konkurence

Levnější alternativou jsou Nothing Ear (a), která navíc podporují LDAC. Výhodou je rovněž aplikace Nothing X dostupná pro Android i i iOS.

Sony WF-1000XM5 nabídnou špičkové ANC i kvalitu poslechu, avšak také nižší odolnost. V jejich prospěch hovoří také plnohodnotná kompatibilita s iPhony i podpora kodeku LDAC.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz