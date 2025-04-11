Realme C85 Pro a C85 5G přináší odolnost a skutečně velké baterie

Realme světu oficiálně představilo (viz realme.com) dva nové modely nižší střední třídy. Jde o kousky C85 Pro a C85 5G, které se liší zejména v oblasti displejů, procesorů a konektivity. Oba pojí například identický design či zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69.
Na čelní straně modelu C85 Pro je 120Hz AMOLED panel s úhlopříčkou 6,8" a Full HD+ rozlišením. Varianta Realme C85 5G si vystačí s IPS panelem se 144Hz obnovovací frekvencí, nicméně jen s HD+ rozlišením při stejné úhlopříčce, tedy 6,8". V Realme C85 Pro je nasazen procesor Snapdragon 685 a mimochodem to znamená, že si tato novinka neporadí s 5G sítěmi. V případě Realme C85 5G je konektivita modernější a vychází z nasazení procesoru Dimenisty 6300. Oba modely mají 8GB operační paměť a 256GB úložiště. V obou novinkách Realme nasadilo starší Android 15 a nadstavbu Realme UI 6.0, což je poněkud škoda.
V obou novinkách se nachází hlavní fotoaparát IMX852 s 50 megapixely a pak blíže nespecifikovaný pomocný objektiv. Vpředu je připravena 8megapixelová selfie kamerka. Hlavním lákadlem obou nových kousků bude baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh. Podporováno je 45W drátové nabíjení a mobil zvládá i funkci OTG. To mimo jiné znamená, že jej lze využít i jako powerbanku a dobíjet drátově další zařízení.
Obě nová Realme se představila pro vietnamský trh, kde se také nejprve začnou prodávat. Základní model C85 5G ve verzi 128+8 GB vyjde v přepočtu na zhruba 6 tisíc korun i s daní. Model Realme C85 Pro ve verzi 256+8 GB stojí v přepočtu 6,5 tisíce korun.
Technické parametry Realme C85 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|164,4 × 78 × 8,1 mm, 205 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 344 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 685, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
Technické parametry Realme C85 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|166,1 × 77,9 × 8,4 mm, 215 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|TFT IPS, 6,8" (1 520 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
