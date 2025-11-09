mobilenet.cz na sociálních sítích

Realme a Ricoh? Chystá se nový vlajkový model GT 8 Pro

Michal Pavlíček
Realme a Ricoh? Chystá se nový vlajkový model GT 8 Pro
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Lákat má sestava fotoaparátů
  • Případně i baterie s kapacitou 8 000 mAh

Realme se připravuje na uvedení svého nového vlajkového smartphonu, Realme GT 8 Pro, jehož design a specifikace unikly skrze Weibo (viz weibo.cn). Úniky odhalují zejména poutavý design zadní kamery a naznačují, že by se Realme mohlo spojit se známou fotografickou značkou Ricoh.

Realme GT 8 Pro

Nejvýraznějším prvkem designu je zadní modul kamery. Namísto tradičního obdélníkového ostrůvku, který se v poslední době stal standardem, by mělo Realme GT 8 Pro nabídnout velký kruhový modul s centrálně umístěnými třemi objektivy. Tento designový prvek, podobný ikonickému rozvržení u některých vlajkových lodí jiných značek, naznačuje, že Realme klade na fotografické schopnosti velký důraz. Spekulace o spolupráci se společností Ricoh by pak mohly potvrdit snahu o vylepšení optiky a softwarového zpracování obrazu.

Recenze Realme GT 7 Pro – Zadupe konkurenci do země?
Přečtěte si také

Recenze Realme GT 7 Pro – Zadupe konkurenci do země?

Podle uniklých informací by měl být tento smartphone vybaven fotoaparáty, které odpovídají segmentu prémiových zařízení. Očekává se 50megapixelový hlavní fotoaparát a 200megapixelový teleobjektiv s periskopem, který umožní bezztrátový optický zoom a samozřejmě nemá chybět ani ultraširokoúhlý objektiv. Další spekulace hovoří o 6,78" AMOLED panelu a baterii s kapacitou nadprůměrných 8 000 mAh.

Společně s modelem GT 8 Pro by měl být představen i zástupce GT 8. V jeho případě se hovoří o odlehčené výbavě, ve které by měl například chybět periskopový objektiv.

weibo.cn
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze