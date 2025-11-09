Realme a Ricoh? Chystá se nový vlajkový model GT 8 Pro

Realme se připravuje na uvedení svého nového vlajkového smartphonu, Realme GT 8 Pro, jehož design a specifikace unikly skrze Weibo (viz weibo.cn). Úniky odhalují zejména poutavý design zadní kamery a naznačují, že by se Realme mohlo spojit se známou fotografickou značkou Ricoh.
Nejvýraznějším prvkem designu je zadní modul kamery. Namísto tradičního obdélníkového ostrůvku, který se v poslední době stal standardem, by mělo Realme GT 8 Pro nabídnout velký kruhový modul s centrálně umístěnými třemi objektivy. Tento designový prvek, podobný ikonickému rozvržení u některých vlajkových lodí jiných značek, naznačuje, že Realme klade na fotografické schopnosti velký důraz. Spekulace o spolupráci se společností Ricoh by pak mohly potvrdit snahu o vylepšení optiky a softwarového zpracování obrazu.
Podle uniklých informací by měl být tento smartphone vybaven fotoaparáty, které odpovídají segmentu prémiových zařízení. Očekává se 50megapixelový hlavní fotoaparát a 200megapixelový teleobjektiv s periskopem, který umožní bezztrátový optický zoom a samozřejmě nemá chybět ani ultraširokoúhlý objektiv. Další spekulace hovoří o 6,78" AMOLED panelu a baterii s kapacitou nadprůměrných 8 000 mAh.
Společně s modelem GT 8 Pro by měl být představen i zástupce GT 8. V jeho případě se hovoří o odlehčené výbavě, ve které by měl například chybět periskopový objektiv.