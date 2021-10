Zorientovat se v nabídce Realme je každým měsícem těžší a těžší. Platí to i pro český trh, který byl obohacen o novinkou Realme 8i. Ta jako mnoho dalších míří do nižší střední třídy. Čím nás chce za 5 tisíc korun oslovit? Třeba 50megapixelovým fotoaparátem nebo baterií s kapacitou 5 000 mAh. Bude to však stačit?

Klady pohodlně padne do ruky

bytelná konstrukce

120Hz Full HD displej

dlouhá výdrž

50Mpx fotoaparát Zápory dva zbytečné fotoaparáty

menší RAM

pomalejší nabíjení

nekvalitní záznam videa