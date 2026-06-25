Řada Redmi Note 17 má šokovat kapacitou baterií. Těšíte se na ni?

Xiaomi se podle nejnovějších úniků skrze server Gizmochina (viz gizomochina.com) chystá přeskočit číslovku 16 a u své populární řady Redmi Note zamíří rovnou na označení Redmi Note 17. První informace naznačují, že se dočkáme opravdu významného nárůstu kapacity baterií, které svými parametry začínají konkurovat spíše specializovaným odolným telefonům. Základní verze i vybavenější varianta Pro mají navíc nabídnout ploché displeje s jemným 1,5K rozlišením a blíže nespecifikovaný stupeň odolnosti proti vodě.
Základní model Redmi Note 17 by měl dorazit na čínský trh již během července a pod kapotou nabídne procesor Snapdragon 6 Gen 5 od Qualcommu. Největším tahákem tohoto telefonu se však stane obří baterie o kapacitě 9 000 mAh. Co se týče fotografické výbavy, zařízení dostane hlavní snímač s rozlišením 50 megapixelů.
Vybavenější sourozenec Redmi Note 17 Pro, doprovázený případnou verzí Pro+, se ukáže o něco později, pravděpodobně na přelomu července a srpna. Tento model vsadí na procesor MediaTek Dimensity 7500 a posune hranice ještě dál, a to díky hlavnímu fotoaparátu s rozlišením 200 megapixelů a neuvěřitelné baterii s kapacitou 10 000 mAh. Je však nutné mít na paměti, že se jedná o specifikace pro čínský trh a globální varianty se budou s největší pravděpodobností lišit, a to zejména právě u kapacit baterií. Pravděpodobně se tak novinek v Evropě dočkáme se skromnějšími kapacitami baterií.
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