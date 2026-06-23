4 foťáky? Kdepak, jen jeden. Nové Redmi 17C se vás pokusí zmást

Xiaomi tradičně každým rokem obnovuje své portfolio, a to platí i pro základní modely s operačním systémem Android. Letos jsme se dočkali příchodu modelu Redmi 17C (viz mi.com). Na první pohled zaujme design zadní strany, kde dominuje velký kruhový modul pro fotoaparáty.
Zájemci o tento telefon musí počítat s tím, že jde o větší zařízení, a to díky 6,88" displeji. Displej je typu IPS s nižším HD rozlišením, ale nabízí 120Hz obnovovací frekvenci. Výkon telefonu zajišťuje procesor Helio G81 Ultra od MediaTeku, který je v základní verzi spárován s 4GB RAM a jen 64GB úložištěm. Naštěstí bude na výběr větší úložný prostor se 128 GB.
V již zmíněném kruhovém modulu se zdánlivě nachází čtveřice fotoaparátů, avšak není tomu tak. Ve skutečnosti zde najdete pouze jediný 13megapixelový objektiv schopný nahrávat Full HD videa. Zbytek jsou jen maskovací prvky připomínající objektivy fotoaparátů. Nasazen by dle všeho měl být Android 16 s nadstavbou Hyper OS 3.
Další výbava zahrnuje konektivitu v podobě USB-C konektoru, 3,5mm jacku, podporu sítí LTE a přítomnost NFC čipu pro bezkontaktní platby. Baterie s kapacitou 5 160 mAh podporuje 18W drátové nabíjení.
Nové Xiaomi Redmi 17C bylo představeno pro čínský trh, avšak dostupnost na mezinárodních trzích není v tuto chvíli známa. Pokud bychom se novinky dočkali na českém trhu, lze očekávat cenu pod hranicí 3 tisíc korun.
Technické parametry Xiaomi Redmi 17C 128+4 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|171,9 × 77,8 × 8,2 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 6,88" (1 640 × 720 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Helio G81, CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 160 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?