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4 foťáky? Kdepak, jen jeden. Nové Redmi 17C se vás pokusí zmást

Michal Pavlíček
4 foťáky? Kdepak, jen jeden. Nové Redmi 17C se vás pokusí zmást
Fotografie: Xiaomi
  • Novinka disponuje téměř 6,9" IPS displejem se 120 Hz
  • Osazena je procesorem Helio G81 od MediaTeku
  • Mobil si vystačí s jediným zadním fotoaparátem

Xiaomi tradičně každým rokem obnovuje své portfolio, a to platí i pro základní modely s operačním systémem Android. Letos jsme se dočkali příchodu modelu Redmi 17C (viz mi.com). Na první pohled zaujme design zadní strany, kde dominuje velký kruhový modul pro fotoaparáty.

Xiaomi Redmi 17C

Zájemci o tento telefon musí počítat s tím, že jde o větší zařízení, a to díky 6,88" displeji. Displej je typu IPS s nižším HD rozlišením, ale nabízí 120Hz obnovovací frekvenci. Výkon telefonu zajišťuje procesor Helio G81 Ultra od MediaTeku, který je v základní verzi spárován s 4GB RAM a jen 64GB úložištěm. Naštěstí bude na výběr větší úložný prostor se 128 GB.

Xiaomi Redmi 17C

V již zmíněném kruhovém modulu se zdánlivě nachází čtveřice fotoaparátů, avšak není tomu tak. Ve skutečnosti zde najdete pouze jediný 13megapixelový objektiv schopný nahrávat Full HD videa. Zbytek jsou jen maskovací prvky připomínající objektivy fotoaparátů. Nasazen by dle všeho měl být Android 16 s nadstavbou Hyper OS 3.

Xiaomi Redmi 17C

Další výbava zahrnuje konektivitu v podobě USB-C konektoru, 3,5mm jacku, podporu sítí LTE a přítomnost NFC čipu pro bezkontaktní platby. Baterie s kapacitou 5 160 mAh podporuje 18W drátové nabíjení.

Nové Xiaomi Redmi 17C bylo představeno pro čínský trh, avšak dostupnost na mezinárodních trzích není v tuto chvíli známa. Pokud bychom se novinky dočkali na českém trhu, lze očekávat cenu pod hranicí 3 tisíc korun.

Technické parametry Xiaomi Redmi 17C 128+4 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce171,9 × 77,8 × 8,2 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 6,88" (1 640 × 720 px)
Fotoaparát13 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Helio G81, CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz, GPU: ano
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 160 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
mi.com,
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