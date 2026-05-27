Nový základ od Xiaomi? Redmi 17 si má zachovat opravdu velkou baterii

Základem řady chytrých telefonů Xiaomi jsou modely Redmi a nejinak tomu bude i v letošním roce. Dle informací serveru Smartprix (viz smartprix.com) se již chystá nástupce loňského Redmi 15 5G a půjde, nepřekvapivě, o Redmi 17 5G. Pozitivní zprávou je, že by se měl co se týče hlavní trumfu, držet osvědčené cesty.
Na mysli máme baterii, která si má zachovat kapacitu 7 000 mAh a slibovat tak výrazně nadprůměrnou výdrž na jedno nabití. V případě procesoru se Xiaomi naopak hodlá držet spíše při zemi a údajně nasadit Qualcomm Snapdragon řady 4. Nasazen má být IPS displej s vysokou obnovovací frekvencí. Předchůdce měl rovnou 144 Hz, tudíž je lze očekávat i v chystané novince.
Prozatímní spekulace dále zmiňují 50megapixleový hlavní fotoaparát a 8megapixelovou čelní kamerku. Nepřekvapivě má telefon nabídnout nejnovější Android 16 a nadstavbu Hyper OS 3. O dalších specifikacích není nic známo, avšak k představení Redmi 17 5G by mělo dojít již 18. června. Brzy se tak dozvíme vše podstatné.