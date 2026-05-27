Nový základ od Xiaomi? Redmi 17 si má zachovat opravdu velkou baterii

Michal Pavlíček
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Novinka by měla mít baterii s kapacitou 7 000 mAh
  • O výkon se má starat procesor Snapdragon řady 4

Základem řady chytrých telefonů Xiaomi jsou modely Redmi a nejinak tomu bude i v letošním roce. Dle informací serveru Smartprix (viz smartprix.com) se již chystá nástupce loňského Redmi 15 5G a půjde, nepřekvapivě, o Redmi 17 5G. Pozitivní zprávou je, že by se měl co se týče hlavní trumfu, držet osvědčené cesty.

Xiaomi Redmi 15 5G

Na mysli máme baterii, která si má zachovat kapacitu 7 000 mAh a slibovat tak výrazně nadprůměrnou výdrž na jedno nabití. V případě procesoru se Xiaomi naopak hodlá držet spíše při zemi a údajně nasadit Qualcomm Snapdragon řady 4. Nasazen má být IPS displej s vysokou obnovovací frekvencí. Předchůdce měl rovnou 144 Hz, tudíž je lze očekávat i v chystané novince.

Prozatímní spekulace dále zmiňují 50megapixleový hlavní fotoaparát a 8megapixelovou čelní kamerku. Nepřekvapivě má telefon nabídnout nejnovější Android 16 a nadstavbu Hyper OS 3. O dalších specifikacích není nic známo, avšak k představení Redmi 17 5G by mělo dojít již 18. června. Brzy se tak dozvíme vše podstatné.

