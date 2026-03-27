Základní Xiaomi Redmi 15A přináší 32Mpx foťák a 120Hz displej

Xiaomi doplňuje svou řadu 15 o poslední modely a čas přišel i na naprostý základ v podobě Redmi 15A, který se oficiálně představil, prozatím pro indický trh. Jedná se o zařízení pro nejméně náročné, kterým nebude vadit, že je výbava plná kompromisů. V prvé řadě si ale řekněme, že se bude jednat o velmi velký přístroj, což dosvědčuje 6,9" IPS displej, byť pouze s HD+ rozlišením. Situaci lehce zachraňuje 120Hz obnovovací frekvence a slušný maximální jas o hodnotě 810 nitů.
Pod kapotou se ukrývá procesor Unisoc T8300 s až 8GB RAM a až 128GB úložištěm. Existovat však bude i základ s 64GB úložištěm a 4GB RAM. Prostředí zajišťuje Android 16 s nadstavbou HyperOS 3.
Na zadní straně lze vidět modul se dvěma fotoaparáty. Hlavní snímač má 32 megapixelů a doprovází jej blíže nespecifikovaný druhý objektiv. Lze však odhadovat, že půjde o fotoaparát pro práci s hloubkou ostrosti. Výčet fotoaparátů uzavírá čelní 8megapixelová kamerka. V útrobách mobilu je baterie s lehce nadstandardní kapacitou 6 300 mAh. Podporováno je pouze 15W nabíjení. V další výbavě nechybí Bluetooth 5.4 či 5G.
Na indickém trhu se nové Xiaomi Redmi 15A začne prodávat už zkraje dubna a základní verze 64+4 GB vyjde v přepočtu na 3,5 tisíce korun. Zda se novinka dostane i do Evropy, není v tuto chvíli jasné.