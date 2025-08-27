Quick Share pro iPhony? Zdá se, že Google na funkci nadále pracuje

Zdá se, že Google je odhodlán zjednodušit přenos souborů mezi platformami, které si jinak příliš nerozumí. Důkazy nalezené v kódu nejnovější beta verze aplikace Google Play Services naznačují, že společnost aktivně pracuje na implementaci své funkce Rychlé sdílení (Quick Share) pro zařízení iPhone. Informuje o tom server Android Authority (viz androidauthority.com).
Díky rozboru APK souboru se podařilo odhalit řadu textových řetězců, které přímo odkazují na sdílení s iPhony. Tyto fragmenty kódu mluví o „přenosu souborů do iOS zařízení“ a potvrzují, že pro odesílání dat bude nutné se přihlásit ke svému účtu Google. To je překvapivé, jelikož Rychlé sdílení na Androidu funguje i bez přihlášení, a mohlo by to souviset s koncovým šifrováním pro bezpečný přenos mezi odlišnými systémy.
Pokud bude tato funkce spuštěna, půjde o významný krok, který by mohl zbourat jednu z největších bariér mezi ekosystémy Android a Apple. Uživatelé by tak mohli bez problémů posílat soubory mezi telefony, tablety a počítači bez ohledu na výrobce. Funkce by se stala přímým konkurentem AirDropu, který je omezen pouze na zařízení Applu, a výrazně by usnadnila život milionům uživatelů, kteří mají zařízení z různých platforem a nejsou tak plně součástí ekosystému Applu.