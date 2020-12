Qualcomm s Googlem chtějí prodloužit softwarovou podporu Androidu

Délka softwarové podpory se u smartphonů s operačním systémem Android zásadně liší. Zatímco levnější modely některých výrobců nabídnou pouze jeden velký update systému, jiné (jako například Pixely) garantují tříletou podporu. Alespoň částečně sjednotit přístup výrobců, respektive prodloužit délku softwarové podpory, by se mohlo podařit díky novému partnerství Googlu s Qualcommem. Spolupráce vychází z projektu „Project Treble“, díky kterému má být zajištění nových aktualizací pro výrobce jednodušší.

The Google ecosystem has struggled for years to fulfill promises on support & version updates. This builds a consistent foundation at the chip and platform level and fixes much of the complexity for OEMs. Well played @Android and @Qualcomm https://t.co/2roJIG7UKb